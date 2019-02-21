Кулуарно: трансляции заседания комиссии по выборам главы Челябинска для общественности не будет

22 февраля состоится заседание конкурсной комиссии по выборам главы Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», о своих претензиях на кресло мэра заявили 16 человек: Ярослав Анищенко, Найим Бабаев, Владимир Елистратов, Борис Золотаревский, Виктор Легенчук, Никита Мирный, Василий Московец, Георгий Невский, Дмитрий Олейник, Татьяна Омельченко, Александр Орел, Игорь Попов, Андрей Самохвалов, Андрей Угланов, Николай Шиманович и Ярослав Щербаков. 13 февраля комиссия рассмотрела документы претендентов и допустила к конкурсу всех.

22 февраля каждый из 16 кандидатов сможет представить свою программу – на это им будет выделено по 20 минут. После этого комиссия назовет 2 человек, из которых 26 февраля депутаты гордумы выберут мэра.

Несмотря на усилия общественности и отдельных кандидатов, трансляции заседании комиссии не будет: наблюдать за происходящем смогут только журналисты, которым выведут «картинку» на экран в одном из помещений городской Думы.

На самом деле, прессу на заседание комиссии 13 февраля не пустили под предлогом защиты персональных данных претендентов на пост мэра.

Челябинск, Павел Зварзин

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