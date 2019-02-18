Правозащитники: южноуральских больных туберкулезом сгоняют в диспансер-«бомжатник»

Челябинская правозащитница рассказала об адских условиях содержания больных туберкулезом. Руководство Челябинского противотуберкулезного диспансера настаивает: рассказ не соответствует действительности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские правозащитники получают многочисленные жалобы от челябинцев, которым отказывают в лечении туберкулеза по месту жительства. Об этом общественница Оксана Труфанова сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Несколько дней звонят больные туберкулезом, но не заключенные, а обычные свободные люди. Все зарегистрированы в Челябинске, а лечиться их отправили почему-то в Пласт. Кто-то вынужден отказаться от лечения из-за того, что в тубдиспансере содержится «больной на голову, который бегает за всеми с ножом», и поэтому они были вынуждены даже вызывать полицию. Однако его никто не выгнал – он так и остался там, а этих «жалобщиков» главврач (в действительности, заведующая. – НД) пыталась, по их словам, приструнить», – рассказала правозащитница.

Впрочем, дело даже не в «беспределе» отдельных пациентов, а в отношении к больным со стороны руководства и персонала, уверяет Оксана Труфанова. «Там мужчина лежит, он парализован. Ему даже утку не подклaдывают – это же ужас. Он ползти пытается до туалета», – приводит она рассказ другого обратившегося. Также южноуральцы настаивают, что в тубдиспансере даже нет горячей воды – люди не могут помыться. «Зато все стращают, что выгонят за нарушение режима», – утверждает общественница.

Более того, тех, кто «сбегает» от условий, которые правозащитница иначе как «адом» назвать не может, якобы, не горят желанием принимать в областном тубдиспансере, уверяет она, ссылаясь на слова позвонивших. «Больной вынужден был уйти оттуда с двусторонним распадом. Он пришел в областной тубдиспансер сразу после Пласта – прописка, кстати, челябинская – но и там его не взяли, мол главврач в отъезде. И он пошел в люди... То есть к нам и нашим детям», – возмущается Оксана Труфанова.

Руководство областного диспансера (с настоящее время это единое учреждение с филиалами-отделениями в территориях Челябинской области) настаивает: история, рассказанная правозащитницей, весьма далека от истины. «Все, что написано в посте уважаемой правозащитницы – от начала и до конца неправда, – категорично заявляет главный врач Челябинского противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер. – Отделение в Пласте у нас одно из лучших в бытовом плане. Там немного пациентов, лежат они по два-четыре человека в палате. Там пятиразовое питание, каждый день пациенты получают мясо, белки. За этим следит дежурный врач. Лечатся там больные с хроническим туберкулезом. У нас несколько таких отделений: в Кундравах, в Пласте, в Аргаяше. И действует взаимообмен между этими отделениями, то есть человек какое-то время лечится, например, в Кундравах, потом переводится, опять же к примеру, в Пласт, и так далее. Наша задача – обеспечить больным уход, лечение и изолировать их от общества. Потому что, как правило, это люди, не имеющие своего жилья, родственники от них отказались, и пойти им больше некуда. Но, несмотря на это, они умудряются уходить из диспансера. Например, в описанной правозащитницей ситуации с уходом одного из пациентов, он сам уехал из Пласта на такси в Челябинск. Если же бывают какие-то инциденты или слухи, мы их разбираем, в том числе, в случае необходимости, с привлечением полиции. Поэтому, еще раз подчеркну, все, что написано уважаемой правозащитницей – неправда».

Впрочем, несмотря на столь категоричную уверенность главврача, завтра в Пласт с проверкой поедет ее заместитель. Такова, вероятно, реакция руководства учреждения на рассказ Оксаны Труфановой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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