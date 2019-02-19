«У них больше ни на кого нет надежды…» Правозащитница ответила главврачу Челябинского противотуберкулезного диспансера

Правозащитница Оксана Труфанова продолжила полемику с главным врачом Челябинского противотуберкулезного диспансера Мариной Лехляйдер.

Как уже сообщал «Новый День», адвокат рассказала об адских условиях содержания больных туберкулезом. Руководство Челябинского противотуберкулезного диспансера заявило: рассказ не соответствует действительности. «Уважаемая главный врач Челябинского противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер, прежде чем утверждать, что я говорю неправду, – свяжитесь со мной: я вам предоставлю номера телефонов многочисленных пациентов Пласта, которые жалуются на Колю и безобразное отношение, – ответила Оксана Труфанова на заявления руководства тубдиспансера. – После с размещенной информации люди звонили и плакали – говорили спасибо вам большое.

«К нам пришли и попытались урегулировать конфликт – с нами впервые поговорили как с людьми, и все изменилось». Мне просто как-то стыдно за ваш комментарий даже. Я знаю прекрасные тубдиспансеры в нашей области, где руководство старается – очень старается, несмотря на новые стандарты, о тяжести которых мы, простые обыватели, можем судить, например, только по фильму «Аритмия».

Знаете, мне в жизни всегда удавалось держать удар и смотреть правде в глаза и не клеветать на других. Если я чего-то не знаю, то спрошу, а не брошусь оголтело «отмазываться». Меня многие пытаются выставить эдакой дурочкой, которая «все придумала», но у них не сильно получается. Думаете, наверное, как легко нам дается наша работа – слушать чужие жалобы и видеть чужую боль, которую вы уже, как мне сейчас думается, даже не замечаете – а это боль ваших пациентов, между прочим, – тех, у кого больше ни на кого нет надежды – вы у них и мама, и папа, и спаситель...»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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