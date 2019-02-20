Главный ледовый городок Челябинска доживает последние дни

В понедельник начнется демонтаж ледового городка на площади Революции Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у челябинцев и гостей города остался всего один уик-энд, чтобы еще раз побывать на главном ледовом городке Челябинска: в понедельник, 25 февраля начнется демонтаж основной новогодней площадки города.

По данным чиновников мэрии Челябинска, работы продлятся полторы недели и должны закончиться к 8 марта. Отметим, что в этом году женский праздник выпал на субботу масленичной недели.

Как уже сообщал «Новый День», ледовый городок в центре Челябинска открылся 24 декабря минувшего года. Композиция, появившаяся на площади Революции, была посвящена предстоящему «Году театра». Помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки, в городке обитают персонажи сказки «Золотой ключик» и итальянской комедии дель-арте, ледяные конструкции украшены масками и прочими атрибутами театрального мира.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.19

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