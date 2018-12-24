Ледяное закулисье: в Челябинске открыли главный новогодний городок (ФОТО)

В Челябинске открыли главный ледовый городок Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», композиция, появившаяся на площади Революции, посвящена предстоящему «Году театра». Помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки, в городке обитают персонажи сказки «Золотой ключик» и итальянской комедии дель-арте, ледяные конструкции украшены масками и прочими атрибутами театрального мира.

Попасть в этот мир не так-то просто: сначала, по челябинской традиции, нужно протиснуться через автостоянку.

Возможно, из-за не подходящей для прогулок погоды открытие городка не вызвало ажиотажа: по площади гуляли только пингвины да заядлые горкоманы.

Зато мороз придавал особую искристость грамотно подсвеченным фигурам, создавая тот самый сказочный эффект, к которому и стремились создатели ледового театрального царства.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 24.12.18

Больше, чем обещали: в Челябинске утвердили тариф на вывоз мусора. / В Челябинске КамАЗ налетел на маршрутку, есть пострадавшие. / Риски-2019: Россию ждут конфликты на всех уровнях – от ЖЭКа до президентского дворца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»