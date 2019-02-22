Не для посторонних ушей: конкурс по выборам мэра Челябинска превратили в фарс

Конкурс по выборам мэра в Челябинске превратили в фарс: депутаты и чиновники не смогли или не захотели выполнить обещание организовать трансляцию для прессы. То, что происходит сейчас в мэрии, назвать трансляцией трудно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия по выборам мэра начала работу в 9 часов 15 минут. И сразу стало понятно, что полной и достоверной информации о ходе конкурса получить не удастся даже журналистам.

Напомним, общественность и ряд кандидатов настаивали на том, чтобы заседание в режиме онлайн транслировалось в Интернете, но в гордуме согласились организовать трансляцию только для аккредитованных СМИ.

В результате ситуация превращается в игру «Догадайся сам». «Практически ничего не слышно, – жалуются присутствующие. – Если вопросы комиссии еще можно как-то разобрать, то ответы кандидатов – нет».

Половина выступления ВРИО главы города Владимира Елистратова вообще была «забита» чьим-то кашлем.

На место проведения конкурса даже вызвали полицию – чтобы зафиксировать факт нарушения права на информацию. Сотрудники правоохранительных органов, узнав, что от них хотят, слегка растерялись, переговорили с организаторами и удалились.

В перерыве спикер гордумы Станислав Мошаров поинтересовался, действительно ли плохо слышно, и, услышав утвердительный ответ, пообещал задавать вопросы громче.

В данный момент конкурс продолжается. Качество звука трансляции не улучшилось.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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