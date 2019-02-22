Было бы интересно посмотреть: ЛДПР может выдвинуть на пост губернатора Челябинской области Жириновского

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский может выдвинуться на пост губернатора Челябинской области. Об этом сегодня заявил депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», партия решила выдвинуть своего кандидата на выборы главы региона. Кто это будет, пока не сообщается. По словам Пашнина, президиум и высший совет партии этот вопрос детально пока не обсуждали, но выдвинуться может любой. Даже Владимир Жириновский: «Если так решит партия», – заявил Пашнин, подчеркнув, что ЛДПР настраивается на победу.

Эксперты уже отметили этот вариант как маловероятный, но желательный: по мнению наблюдателей, при сегодняшнем раскладе политических сил власти выгодно провести кампанию по-тихому, вовремя оттеснив всех более-менее ярких конкурентов действующего губернатора. Участие в выборах Жириновского, наоборот, привлечет к выборам большое внимание, и решить вопрос кулуарно, как с мэром Челябинска, вряд ли удастся.

«По крайней мере, было бы интересно», – резюмируют эксперты.

Челябинск, Павел Зварзин

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