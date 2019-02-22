На пост главы Челябинска претендуют четыре кандидата

В финал выборов главы Челябинска прошли четыре кандидата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше восьми часов шло заседание комиссии по выборам главы Челябинска. При этом ее члены, по всей видимости, сами не до конца понимали смысл своих действий.

Так, вопросы в ходе собеседования почему-то задавались зачастую не имеющие отношения к деятельности мэра и мэрии. Например, комиссию почему-то интересовало, знает ли кандидат дату образования Челябинской области. Или – кто решает вопрос о границах городского округа. Последний вопрос вызвал иронический комментарий одного из претендентов: «Не думал, что определение границ города входит в круг полномочий главы города».

Наиболее яркими выступлениями стали выступления кандидатов, которых условно можно отнести к представителям оппозиции. В данном случае главной оппозиционной чертой их программ стало требование возврата к прямым выборам мэра (иногда только оно и объединяло программы различных претендентов). Интересно, что этот пункт присутствовал в программах 5 из 16 кандидатов: студента Бориса Золотаревского, юриста Никиты Мирного, общественника Василия Московца, адвоката Георгия Невского и директор газовой организации Ярослав Щербаков. Впрочем, и здесь были определенные нюансы. Так, г-н Невский предложил выбирать главу города на некоем аналоге казачьего круга непосредственным поднятием рук.

Увы, качество трансляции заседания комиссии оставляло желать лучшего. Поэтому выступления первых претендентов было просто не разобрать. Более или менее звук выровнялся к собеседованию комиссии с врио главы Челябинска Владимира Елистратова.

Впрочем, его выступление от этого ничуть не выиграло. Заодно стало ясно, почему чиновник отказался от участия в дебатах кандидатов в мэры: программное выступление г-на Елистратова представляло собой выжимку из отчетного доклада главы Челябинска Евгения Тефтелева (которого он и заменил на посту мэра) об итогах деятельности администрации города в 2018 году и перспективах на 2019 год. Здесь были и анонсированные даже не в прошлом году планы по переводу городского общественного транспорта на газомоторное топливо, и намерение создавать безбарьерную среду, и планы по строительству новых детских садов в микрорайонах «Академ», «Ньютон», «Парковый» и Чурилово.

Отдельно Владимир Елистратов попытался остановиться на создании благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитии бизнеса. Даже похвастался тем, что имеет опыт работы в этом направлении в структуре министерства промышленности Челябинской области. Однако после громкого начала, как говорится, гора родила мышь: ничего, кроме расширения цифрового доступа предпринимателей к муниципальным услугам, чиновник не упомянул.

Выступление следовавшего за ним Бориса Золотаревского оказалось куда более ярким, не без доли провокативности. Челябинец категорически отказался отвечать на вопросы комиссии, прежде чем представит свою программу. А перед тем заявил, что комиссия представляет не жителей Челябинска, а неизвестно кого. «9 лет челябинцы лишены возможности выбирать главу города. Я считаю, что это время деградации, – заявил г-н Золотаревский. – Из Челябинска уезжают люди, в городе разрушается общественный транспорт». А чиновники, между тем, вместо решения проблем муниципалитета пытаются успокоить горожан вопросами «А вы давно были в Париже?» Городу нужны освещение, пешеходные туристические тропы, программа демонтажа заборов, скоростные экологичные трамваи и – да, представьте, общественные туалеты, продолжил свое выступление общественник.

Однако отвечать на вопросы комиссии все-таки отказался. Это жутко разобидело ее членов. Кто-то из членов комиссии даже, будто в школе, обозвал Золотаревского двоечником, прогуливающим занятия.

Следующий претендент, предприниматель Дмитрий Легенчук, выстапл спокойнее и тише. Он сделал акцент на развитии автотранспортного рынка и строительстве метро, а также предложил программу реновации в Челябинске.

Юрист Никита Мирный также начал выступление с необходимости возврата к прямым выборам мэра. А также включил в свою программу тезисы о квотировании выбросов и строительстве мусороперерабатывающего завода.

Василий Московец решил бить по мэрии из ее же орудий, а именно сравнением Челябинска с другими городами. Оказалось, что бюджет южноуральской столицы больше, чем у Казани, Уфы, Перми, но живет город не в пример хуже. В Челябинске катастрофически не хватает социальной инфраструктуры. В результате целые микрорайоны до сих пор остаются без детских садов, а в некоторых школах занятия до сих пор проводятся в три смены. Не обошел он и вопросы экологии: город надо озеленять, нужен полный запрет на строительство в границах Челябинского и Каштакского бора. Отметим, что свою программу Московец строил на пожеланиях, высказанных челябинцами в ходе специальных встреч с общественниками.

Единственная женщина-кандидат остановилась на необходимости преобразований (опять?!) в сферах образования и здравоохранения. Впрочем, слишком часто в ее речи звучали термины «инновации» и «модернизация», давно уже потерявшие смысл.

Сменивший ее начальник администрации Ленинского района Александр Орел завел речь о разграничении полномочий между городом и районами. «Она есть, но вопрос требует проработки», – туманно заявил чиновник. Далее последовали ни к чему не обязывающие в устах челябинских чиновников лозунги о том, что Челябинск должен быть человекоориентированным городом, и челябинцы – «активными гражданами в комфортной среде». Что это может означать, чиновники вряд ли смогут ответить. Зато звучит красиво – потому как непонятно. Заканчивает Александр Орел традиционным вопросом городского благоустройства и рассуждениями о создании больших общественных пространств.

Некоторый диссонанс внесло выступление Андрея Угланова. Руководитель одного из ЧОПов города предложил развивать в Челябинске малоэтажное строительство, что противоречит всем ранее объявлявшимся Челябинской городской Думой планам по развитию областного центра.

Экс-глава Трехгорного Николай Шиманович предложил организовать-таки выделенные полосы для общественного транспорта и разработать генплан с 12-ю приоритетными территориями.

О новом генплане говорил и завершающий выступления кандидатов представитель партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Кроме того, он попытался передать комиссии резолюцию митинга 17 февраля за возврат прямых выборов мэра. Однако чиновники отказались принять ее.

После выступления всех кандидатов члены комиссии совещались больше получаса. Наконец, стали известны имена финалистов предвыборной гонки. Депутатам Челябинской городской Думы 26 февраля придется выбирать между Владимиром Елистратовым, Никитой Мирным, Александром Орлом и Николаем Шимановичем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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