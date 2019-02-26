Несостоявшиеся мэры указали на болевые точки Челябинска (ВИДЕО)

Сегодня в Челябинске назначили нового мэра.

Как уже сообщал «Новый День», депутаты Челябинской городской Думы большинством голосов выбрали из трех кандидатов Владимира Елистратова.

Несмотря на то, что исход этой кампании с самого начала был известен всем участникам, кандидаты соблюли правила игры и перед началом голосования выступили с небольшими программными заявлениями.

Получилось довольно любопытно.

Например, Николай Шиманович заострил внимание на порядочности и профессионализме представителей власти.

Из его выступления следовало, что с этими качествами у южноуральских чиновников большие проблемы

Никита Мирный предложил задуматься над статусом города.

Ему, как и многим челябинцам, надоело жить в «рабочей глубинке»

Владимир Елистратов, как и на заседании конкурсной комиссии, выдал за свою программу давно (и не им) утвержденные планы развития города. Правда, горожане отметили любопытный нюанс: если 2,5 месяца назад Елистратов пытался убедить общественность, что экологическая ситуация в Челябинске значительно улучшилась, то сегодня назвал экологию проблемой №1.

В остальном, главный претендент не сообщил ничего нового. А его «программу» все равно пришлось бы выполнять, любому, кто стал мэром

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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