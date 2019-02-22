В Златоусте воспитанница детсада едва не погибла на прогулке

В Челябинской области ребенок чуть не погиб во время прогулки в детском саду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из детских садов Златоуста. Видео, запечатлевшее ЧП, появилось в telegram-канале «112».

Во время прогулки одна из воспитанниц зацепилась капюшоном за лестницу и провисела почти 2 минуты, задыхаясь. После того, как капюшон отцепили, ребенок был несколько минут без сознания.

При этом на видео с камеры наблюдения заметно, что в самом начале ЧП воспитательница смотрит примерно в ту же сторону, где трепыхается девочка, уже повисшая на лестнице. Первыми помочь малышке попытались дети, и только потом в кадре вновь появляется воспитательница, неспешным шагом приближающаяся к ребенку. Лишь когда женщина понимает, что девочка без сознания, она начинает предпринимать какие-то хаотичные действия.

К счастью, ребенок остался жив.

Как сообщили РИА «Новый день» в следственном управлении СКР, по данному факту проводится дослелственная проверкак.

Челябинск, Виктор Елисеев

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