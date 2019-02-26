Воспитателя детсада, на глазах у которой едва не погиб ребенок, уволили

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела по факту в ЧП в детском саду Златоуста. Но продлили проверку еще на 10 дней.

Как уже сообщал «Новый День», во время прогулки одна из воспитанниц зацепилась капюшоном за лестницу и провисела почти 2 минуты, задыхаясь. Воспитатель все это время находилась на площадке и даже смотрела в сторону горки и лестницы, но висящего ребенка не заметила. И только когда уже потерявшая сознание девочка осталась в игровом городке одна, воспитатель не спеша направилась к ребенку.

Осознав, что ребенок почти не дышит, женщина засуетилась

Как выяснилось позже, девочка находилась без сознания около 5 минут, в чувство ее привели еще до приезда «скорой», госпитализация не потребовалась. Воспитателя из детского сада уволили.

Комментируя происшествие в соцсетях, одни южноуральцы заявляют, что не видят вины воспитателя, «тем более что она спасла малышку». Другие недоумевают, как на территории детского сада оказалась такая опасная игровая конструкция с торчащими штырями и почему следователи до сих пор не обратили на нее внимание.

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