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Понедельник, 25 февраля 2019, 10:46 мск

Новости Челябинск

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Южноуральского экс-омбудсмена не стали заключать под стражу

Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова не стали заключать под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», экс-омбудсмена задержали 20 февраля в Москве и под конвоем привезли в Челябинск. Его подозревают в покушении на мошенничество (якобы, Севастьянов пытался незаконно получить субсидию в размере 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства).

22 февраля Центральный районный суд Челябинска по просьбе следователя продлил срока задержания на 72 часа. Сегодня представители следствия отозвали ходатайство о заключении Севастьянов под стражу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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