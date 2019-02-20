В Москве задержали экс-омбудсмена Южного Урала Алексея Севастьянова

В Москве задержали бывшего челябинского уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Об этом сообщил Игорь Трунов, руководитель коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», в которой работает Севастьянов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники полиции появились у офиса адвокатов утром, сообщили, что хотят снять с экс-омбудсмена свидетельские показания. Севастьянова отвезли в отдел полиции, а там заявили, что он задержан как подозреваемый и в конце дня будет отправлен в Челябинск.

Юристу стало плохо, ему вызвали бригаду медиков. По словам Трунова, адвокатов к Севастьянову не пускают.

«Его подозревают в покушении на мошенничество. Судя по тому, что это не первое необоснованное обвинение, у нас есть подозрения, что это месть за его активную правозащитную деятельность», – завил Трунов.

Доставить экс-омбудсмена в Челябинск должны сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, Севастьянов руководил общественной организацией «Правосознание». С 2010 по 2015 годы работал Уполномоченным по правам человека в Челябинской области. После отставки выдвигался в Госдуму от партии «Родина», но не прошел. Обвинялся в превышении должностных полномочий и растрате партийной кассы, но в мае 2018 года дело закрыли. Считается соратником экс-губернатора Михаила Юревича.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.02.19

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