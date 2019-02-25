Жители Катав-Ивановска вынуждены обитать в ледяных пещерах (ВИДЕО)

Жители Катав-Ивановска вынуждены обитать в ледяных пещерах: в их домах нет канализации и водопровода, а окна затягивает льдом. Многочисленные обращения во все инстанции результата не дают: чиновники предпочитают не замечать проблему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осенью 2018 года жители нескольких домов микрорайона Стройгородок обратились за помощью к губернатору Борису Дубровскому. Они надеялись, что их здания обновят вместе с остальными, попавшими в программу немедленного ремонта, принятую после землетрясения.

Однако эти дома в проект не вошли. Между тем, ремонт в них не проводился более 40 лет.

«Мы записали видеообращение к губернатору, но толку нет, – заявляют горожане. – Да, была комиссия: ходили целую неделю. Наладили немного отопление, так как дома замерзали».

Представителей управляющей компании с тех пор никто не видел, но зато начали регулярно приходить счета. Причем, не только за отопление, но и за вывоз мусора, за обслуживание туалетов, за работу дворников.

Горожане утверждают: эти услуги не оказываются, а на то, что в домах рушатся стены и крыши, а окна затягивает льдом, никто не обращает внимания.

Катав-Ивановск, Светлана Намская

Катав-Ивановск. Другие новости 25.02.19

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