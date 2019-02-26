У Челябинска появился новый мэр – перемен не ждите

У Челябинска появился новый мэр: городская Дума сегодня сделала свой выбор.

Как уже сообщал «Новый День», 22 февраля комиссия из четырех депутатов и четырех представителей губернатора более 8 часов заслушивала программные заявления 16 кандидатов, и, наконец, приняла решение пропустить в финальный тур четверых: Владимира Елистратова, Никиту Мирного, Александра Орла и Николая Шимановича. От сегодняшнего заседания Думы наблюдатели никаких сенсаций не ожидали: все четверо легко просчитываются.

Так, Елистратов – человек из команды «магнитогорских» – губернатора Дубровского и экс-мэра Тефтелева. Орел – выдвиженец группы промышленников, имеющих представительство в Законодательном собрании и городской Думе. Шиманович – представитель Росатома, имеющего в Челябинске серьезные коммерческие интересы (в частности, корпорация будет осваивать федеральные деньги, выделяемые на рекультивацию свалки), а Мирный выбран в роли так называемого оппозиционного кандидата, чтобы придать кампании демократический оттенок и создать иллюзию интриги.

Но исход был понятен всем, тем более что накануне заседания Орел снял свою кандидатуру, и депутаты разыграли финал по давно известному сценарию: заслушали каждого из трех оставшихся и в ходе открытого голосования выбрали Владимира Елистратова: против один, остальные – за.

Контракт на пять лет с новым главой будет подписан в ближайшие дни.

Челябинск, Светлана Намская

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