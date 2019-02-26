Челябинск замахнулся на статус горнолыжного курорта: кататься предложили на месте городской свалки

Пока Москва не торопиться давать деньги на рекультивацию Челябинской свалки, южноуральские чиновники состязаются в мечтах о том, что можно разместить на месте бывшего полигона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на месте рекультивированной свалки могут появиться горнолыжный центр или трасса для мотокросса. Об этом заявил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков в ходе заседания «Большой редакции».

«Работы по нейтрализации свалочных газов займут полтора года, потом будет биологический этап рекультивации, деньги на это в бюджете зафиксированы, – рассказал чиновник. – Что касается дальнейшей судьбы этого участка земли, то там должна появиться гидроботаническая площадка. Мы собираемся объявить конкурс по поводу того, что именно там появится. Понятно, что это будут деревья, трава. Но до этого будут проложены трубы, чтобы собирать газы, и установлена небольшая электростанция, которая на них будет работать».

Впрочем, пока обещанные министром экологии РФ Кобылкиным на рекультивацию Челябинской свалки полмиллиарда рублей не обрели реальных очертаний. На сегодняшний день из 6 региональных составляющих федерального проекта «Экология» соглашение о финансировании из федерального бюджета подписано лишь по проекту «Чистая вода». Еще один проект – сохранение лесов – будет финансироваться за счет субвенций.

По остальным программам денег пока не ожидается. Среди них и проект «Чистая страна», подразумевающий рекультивацию Челябинской городской свалки, закрытой в сентябре 2018 года.

Напомним, в ноябре министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время визита в Челябинск заявил, что в 2019 году федерация выделит на эти цели 500 миллионов рублей( а всего область может получить в течение 3 лет около 3 миллиардов).

К концу второго месяца наступившего года выяснилось, что денег в ближайшее время ждать не стоит: пока не будет готова проектно-сметная документация со всеми экспертными заключениями, соглашение подписано не будет. А чтобы подготовить документацию, нужно провести повторное обследование: предыдущее проводилось год назад, и за полгода, которые полигон еще действовал, изменилось и тело свалки, и объем мусора (по данным марта 2018 года, было 18 миллионов кубометров). Кроме того, необходимо пересчитать объем выделяемых газов.

Эта работа, по оптимистичным подсчетам регионального Минэкологии, займет около месяца, сколько времени понадобится на прохождение всех экспертиз, не уточняется.

Отметим, что первоначально ставилась задача рекультивировать Челябинскую свалку к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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