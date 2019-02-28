Мужики-то не знают: депутат южноуральского парламента совершил «ценовую революцию» на рынке недвижимости Челябинска

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валихан Тургумбаев блеснул знаниями цен на рынке жилой недвижимости Челябинска. А заодно продемонстрировал, как региональные депутаты представляют себе ситуацию в области, которой, по сути, управляют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анекдотическая ситуация возникла во время сегодняшнего заседания Законодательного собрания Челябинской области, после доклада председателя контрольно-счетной палаты региона Алексея Лошкина.

Во время традиционных депутатских вопросов, к главе КСП обратился депутат от Миасса, известный застройщик Валихан Тургумбаев. Претензии парламентария связаны с уголовным делом, возбужденным после комплексной проверки палаты в Чебаркуле. Сейчас полиция разбирается с подробностями покупки чебаркульскими чиновниками помещения для детского сада.

Мэрия Чебаркуля заплатила за приобретение около 32 миллионов рублей, что показалось ревизорам слишком щедрым. Г-н Тургумбаев, возможно, и не принял бы эту историю так близко к сердцу, но руководителем компании, у которой купили помещение, оказался его сын. Это и заставило депутата Заксобрания более внимательно ознакомиться с ситуацией.

По словам парламентария, цена вполне укладывалась в нормативы, определенные для оценки подобных помещений. Более того, стоимость одного дошкольного места в данном случае оказалась существенно ниже нормативной (предельный норматив в области установлен на уровне 790 тысяч рублей за место).

Но больше всего возмутило Валихана Тургумбаева, что ревизоры оценили помещение на сумму, вчетверо меньшую уплаченной – всего в 8 миллионов рублей. «Восемь миллионов рублей! – возмутился парламентарий. – Да за эти деньги даже квартиру в Челябинске не купишь!"

Последние рассуждения было довольно-таки странно слышать из уст человека, занимающегося строительным бизнесом.

Между тем, по данным одного из порталов недвижимости, в Челябинске цены на квартиры стартуют от 600 тысяч рублей. Квартир же стоимостью от 8 миллионов рублей в базе данных агрегатора не набралось и двух десятков – все в элитных (по челябинским меркам) домах.

Более того, за цену, вдвое-втрое меньшую, чем 8 миллионов рублей, можно достаточно легко найти квартиру в Санкт-Петербурге и в административных границах Москвы. И даже в крымской Ялте, по данным экспертов рынка недвижимости, средняя стоимость квартиры в феврале составляла 7,7 миллиона рублей.

Впрочем, может быть, г-н Тургумбаев обладает даром предвидения. И говорил о ценах на квартиры во времена, когда Челябинск станет горнолыжным курортом, а река Миасс превратится если не в море, то хотя бы в озеро, подобное Балатону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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