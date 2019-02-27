Скандал в благородном семействе: южноуральский депутат заявил о «краже» районной газеты

В Челябинской области депутат районного собрания обвинил редакцию местной газеты в махинациях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся на заседании комиссии по бюджету собрания депутатов Агаповского района, когда встал вопрос о финансировании районной газеты «Звезда».

Ряд депутатов удивились, что администрация района предложила исключить из муниципального бюджета субсидию на поддержку работы издания. В ответ же услышали одного из своих коллег, что газету якобы... украли.

«Газета «Звезда» когда-то была нашим районным рупором. Её учредителями были районное собрание и администрация. Это была действительно районная газета. На сегодня «Звезда» – частная собственность, – цитирует депутата «Звезда». – Частник – это жёлтая пресса. Кто и когда увёл газету из-под депутатского контроля? Там были какие-то реорганизации в 2004, 2014 году… Кто нас «ушёл» из учредителей? Что там за махинация была? Я считаю, что бренд «Звезда» у нас украли. Конечно, сейчас ситуация в стране сложная – где частникам деньги зарабатывать? Вот и прилипли к бюджету».

Подобное выступление озадачило редакцию «Звезды». Дело в том, что учредителями газеты являются администрация района, коллектив редакции и (с 2004 года) государственное областное учреждение «Издательский дом «Губерния». При этом даже АНО «Редакция газеты «Звезда» – никакой не частник: учредителями ее являются администрация Агаповского района и «Издательский дом «Губерния».

Самое интересное, что возмутившийся депутат не может этого не знать, так как его супруга работает в районной администрации и, в силу своей деятельности, должна быть в курсе того, кому принадлежит издание.

Другое дело, рассуждают в редакции, что в последние годы чиновники не очень довольны чрезмерно, по их мнению, вольной редакционной политикой. В администрации хотели бы полностью контролировать работу издания, чему противится коллектив газеты. Относительную независимость редакции обеспечивает как раз то, что среди ее учредителей есть не только местная администрация, но и принадлежащий правительству Челябинской области ИД «Губерния», а областные чиновники пока предпочитают не вмешиваться в конфликт. Возможно, именно этим противостоянием и обусловлено столь эмоциональное выступление депутата, предполагают журналисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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