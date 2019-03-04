Союз журналистов России призвал прокуратуру вмешаться в противостояние южноуральской «районки» и главы муниципалитета

Союз журналистов России требует от компетентных органов разобраться в ситуации с газетой «Звезда» из Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв направил письма полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием разобраться в ситуации, возникшей вокруг газеты «Звезда», выходящей в Агаповском районе Челябинской области.

Напомним, на протяжении последних лет между редакцией газеты и главой района Байдавлетом Тайбергеновым разгорается конфликт. Сначала чиновник попытался полностью подчинить себе издание, потребовав обязательного согласования всех публикаций газеты с администрацией района. Когда редакция отказалась от этого, воспользовавшись тем, что среди ее учредителей есть не только районные власти, но и принадлежащий правительству Челябинской области ИД «Губерния», попытался лиши «Звезду» возможностей работать и финансирования.

«Журналистов газеты перестали приглашать на аппаратные совещания у главы района. Кроме того, представителей редакции вывели из состава всех социально значимых комиссий, – говорится в сообщении СЖР. – Параллельно с моральным давлением, власть перешла к давлению материальному. С августа 2016 г. перестали подписывать договор на информационное обслуживание и оплачивать уже опубликованные Нормативно-правовые акты. Перестали рассчитываться за опубликованные НПА и сельские поселения, так как, по словам главного редактора, имели чёткое указание – редакции не платить!"

Союз журналистов России призвал полпреда президента, главу Южного Урала и прокуратуру разобраться в сложившейся ситуации и потребовать от районных чиновников соблюдать действующее законодательство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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