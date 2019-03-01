Ломали стены, били окна: в Миассе задержали банду дачных потрошителей

В Челябинской области задержали банду, потрошившую садовые домики и гаражи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Миасса поступили заявления от местных жителей, сообщивших о кражах электроинструментов, запчастей от автомобилей, бытовой техники из домов в садовых товариществах и из помещений в гаражно-строительных кооперативах.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Южный» вышли на трех местных жителей, 1984, 1989 и 1972 годов рождения. Мужчины были задержаны полицейскими в феврале 2019 года. На данный момент установлена их причастность к порядка 30 кражам личного имущества граждан. В садовые домики и гаражи они проникали путем, проламывая стены и разбивая окна. Сумма общего причиненного ущерба устанавливается, но известно, что хищения совершались на суммы от нескольких тысяч до 80 тысяч рублей.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком на пять лет», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Большая часть похищенного имущества граждан изъята в ходе проведенных обысков и будет возвращена владельцам.

В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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