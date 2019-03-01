Обязательность подвела: грабителя задержали, когда он пришел на принудительные работы

В Челябинской области транспортные полицейские задержали грабителя, когда тот пришел выполнять обязательные работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, вечером 26 февраля в дежурную часть линейного пункта полиции на станции Чебаркуль обратилась 48-летняя женщина, рассказав, что в электропоезде неизвестный мужчина выхватил у нее из рук мобильный телефон и убежал.

Пострадавшая объяснила, что возвращалась домой в Чебаркуль на последней электричке сообщением «Челябинск – Кисегач». Когда электропоезд остановился на станции «Остановочный пункт 2033 км» и двери открылись, мужчина, сидевший неподалеку, неожиданно подбежал, выхватил у нее из рук телефон и скрылся. Тем временем электричка уже отъехала от железнодорожной станции.

Доехав до Чебаркуля, женщина на вокзале первым делом обратилась к сотрудникам транспортной полиции и рассказала о случившемся. Сумма причиненного ущерба составила 4 тысячи рублей.

Транспортные полицейские приступили к розыску грабителя. В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий личность злоумышленника была установлена уже на следующий день. Им оказался 25-летний житель Чебаркуля, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Транспортные полицейские задержали мужчину на территории одной из больниц города, куда тот пришел для выполнения обязательных работ, не так давно назначенных ему судом за совершенное мелкое хищение. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят похищенный телефон потерпевшей.

В настоящее время дознавателями Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Челябинск, Виктор Елисеев

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