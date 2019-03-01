В Челябинской области осудили аферисток, оставивших женщин без маткапитала

В Кунашаке вынесен приговор мошенницам, похитивших свыше 7 миллионов рублей у обладательниц материнского капитала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовные дела в отношении двух жительниц Кунашакского района были возбуждены по итогам прокурорской проверки.

В суде установлено, что женщина в 2009-2015 годах через созданный ими кредитно-потребительский кооператив «Экспресс кредит» «совершили хищения денежных средств путем незаконного обналичивания средств материнского семейного капитала». Преступными действиями соучастниц 23 потерпевшим-владелицам материнского капитала был причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела обвиняемая, виновная в совершении 23 эпизодов преступлений осуждена, к наказанию в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 200 тысяч рублей.

Вторая соучастница признана виновной в совершении 11 преступлений, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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