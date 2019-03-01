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Пятница, 1 марта 2019, 10:22 мск

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Перед судом предстанет челябинец, месяц хранивший труп приятеля на балконе

Житель Металлургического района Челябинска предстанет перед судом за убийство знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, грабеже и угрозе убийством.

По версии следствия в ноябре 2018 года челябинец с сожительницей в арендуемой ими квартире распивали спиртное вместе с приятелем. Во время возлияний между мужчинами вспыхнула ссора, в пылу которой хозяин жестоко избил гостя, который потерял сознание, а через некоторое время умер.

Между тем, пока приятель был без сознания, челябинец забрал его сотовый телефон, после чего, угрожая ножом сожительнице, потребовал, чтобы та молчала о произошедшем и помогла ему вынести труп на балкон квартиры. Замет они замыли следы крови в квартире, а труп мужчины челябинец накрыл простыней и дверцами от шкафа.

Спустя месяц ему необходимо было рассчитаться с хозяйкой квартиры за жилье, и они по телефону договорились о встрече в этом же помещении. Перед приходом хозяйки, ранним утром мужчина сбросил труп с балкона на землю, где тот и был обнаружен случайными свидетелями, сообщившими о находке в полицию.

После обнаружения трупа полицейские установили квартиру, с балкона которой был выброшен труп, а потом и того, кто совершил преступление.

Обвиняемый задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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