На южноуральской трассе автобус сбил пешехода и вылетел с дороги

В Челябинской области автобус сбил пенсионерку и рухнул в кювет.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 28 февраля, около 12:10 на 278 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка на территории Саткинского района.

52-летний мужчина, управляя автобусом «Хигер», совершил наезд на пешехода, 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

При этом водитель автомобиля пытался объехать пенсионерку. В результате автобус занесло, и он улетел в кювет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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