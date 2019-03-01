Дорожники назвали самые опасные участки магистралей Южного Урала и Зауралья

Дорожники назвали самые аварийные участки трасс Челябинской и Курганской областей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», в ведомстве прошла комиссия по безопасности дорожного движения. В совещании приняли участие руководители и эксперты Упрдора, представители ГИБДД Челябинской и Курганской областей, управления государственного автодорожного надзора УрФО, регионального министерства дорожного хозяйства.

Участники комиссии обсудили статистику аварийности на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей за 2018 год, а также рассмотрели потенциально-опасные участки дорожно-транспортных происшествий и меры по их ликвидации.

Так, в Курганской области выявлено 4 места концентрации ДТП на трассе Р-254 «Иртыш»: участки дорог км 171+300 – км 171 + 900 (в районе поселка городского типа Мишкино), 247 км (перекресток у села Введенское) , 255 км и 263 км (перекрестки около города Курган). В Челябинской области наиболее проблемными являются 3 точки: на трассе М-5 «Урал» км 1621 – 1622 (в районе перекрестка с автодорогой 75К-255) и км 1798 (чебаркульский перекресток), а также 30-й километр автодороги А-310.

Для улучшения ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей дорожниками запланированы: проведение комплексного обустройства пешеходных переходов, нанесение шумовых полос, установка знаков ограничения скорости, светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. Кроме того, будет произведено устройство искусственного электроосвещения на участке км 12+950 – км 465+331 трассы Р-254 «Иртыш».

По распоряжению начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александра Лебедева в 2019 году при производстве работ по реконструкции, капремонту и ремонту в качестве эксперимента будут использоваться водоналивные блоки и деллиниаторы желто-красного цвета. Эта мера позволит сделать места проведения дорожных работ более заметными для автомобилистов. Также дорожники оснастят пешеходные переходы шумовыми полосами, а на участке км 277 – км 293 трассы Р-354 (в районе города Каменск-Уральский) перед пешеходным переходом установят покрытие противоскольжения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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