Силовики задержали мэра южноуральского города

Мэра Чебаркуля Сергея Ковригина задержали по подозрению в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 1 марта, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области задержали главу Чебаркуля Сергея Ковригина.

К задержанию высокопоставленного чиновника привело расследование факта передачи без конкурсных процедур городских коммунальных сетей ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации».

Следователи подозревают, что такое решение Сергей Ковригин принял отнюдь не безвозмездно. Якобы, в благодарность за это собственник компаний оплачивал услуги одного из журналистов, публиковавшего статьи, восхвалявшие действующего мэра и критиковавшие его противников (при том, что претензий к градоначальнику и у местных депутатов, и у горожан было предостаточно).

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении главы Чебаркуля Сергея Ковригина возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.

«По данным следствия, в 2016 году подозреваемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50000 рублей от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности», – уточнили в силовом ведомстве.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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