Паводок: тридцати участкам челябинских дорог грозит затопление

Челябинские дорожники приступили к реализации противопаводковых мероприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, предупреждению подтоплений улично-дорожной сети в межсезонье уделяется повышенное внимание. До 15 апреля почти 1700 дождеприемных решеток будут открыты и прогреты для обеспечения пропуска паводковых вод.

Специалистами управления дорожных работ города Челябинска ведется работа по поддержанию работоспособности всей системы ливневой канализации города Челябинска, проводится обследование, инвентаризация и ремонт конструкций и трубопроводов, их очистка и промывка. Составлен перечень проблемных участков автомобильных дорог Челябинска, которые попали в категорию наиболее вероятных мест подтоплений. Среди таких объектов значатся 30 участков улично-дорожной сети в семи районах города.

За местами возможного подтопления организован повышенный контроль. В будничные, выходные дни и вечернее время организовано дежурство бригад по водоотведению, подготовлен необходимый автотранспорт и средства откачки воды.

Для обеспечения оперативного реагирования на затопления участков городской дорожной сети и на иные нарушения в работе ливневой канализации организована работа диспетчерской службы Управления. По телефону 727 – 46 – 26 можно сообщить о проблеме в любое время суток. На место будет отправлена оперативная бригада и предприняты необходимые экстренные меры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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