В отношении экс-министра образования Челябинской области возбудили уголовное дело

Бывший министр образования Челябинской области и экс-ректор педуниверситета стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимира Садырина, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2017 году Садырин, превышая должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, незаконно получил доход в сумме более 100 тысяч рублей от деятельности по подготовке и выпуску журнала, издаваемого университетом.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Владимир Садырин возглавил Челябинский государственный педагогический университет в 2012 году, покинув пост министра образования и науки Челябинской области, который занимал с 2004 года. Во время его руководства вуз сменил название, став Южно-Уральским гуманитарно-педагогическим университетом.

В 2017 году министр образования и науки РФ Ольга Васильева отклонила его кандидатуру на пост ректора ЮУрГГПУ. Садырин ушел в отставку, его обязанности стала исполнять Татьяна Чумаченко, которая до настоящего времени продолжает руководить вузом с приставкой «и.о.".

Челябинск, Виктор Елисеев

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