«Пандус головного мозга»: челябинский застройщик похвастался бесполезной пристройкой

Челябинцы подняли на смех бесполезный пандус у одной из новостроек города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский застройщик проявил излишнее рвение в формировании безбарьерной среды у жилых домов. Фотографией совершенно бесполезной пристройки общественники поделились в социальных сетях.

«Ввожу ещё один термин – пандус головного мозга. Это когда пандус не нужен, но душа застройщика не может принять этот факт», – прокомментировал снимок координатор инициативной группы «Челябинский урбанист Лев Владов.

При этом больше всего общественника поразило, что фотографию опубликовал в своей группе сам застройщик. С комментарием: «у нас предусмотрены пандусы для удобного съезда, чтобы транспорт завозить домой было удобно даже ребенку». «Ребята, да что с вами? Ничего не смущает?" – восклицает урбанист.

Впрочем, оказалось, не все так просто, как кажется. «Вы знаете, не смешно. Я – проектировщик, и просто не смогу согласовать проект без мероприятий для маломобильных групп населения. У чиновников иное чувство юмора, а может реальности..." – прокомментировала пост одна из участниц интернет-сообщества.

Между тем, застройщик уже отреагировал на критику и пообещал учесть ее в дальнейшей работе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.19

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