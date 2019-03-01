Тренер ответит в суде за гибель 14-летней лыжницы из Магнитогорска

В Башкирии перед судом предстанет тренер 14-летней лыжницы, разбившейся на трассе у озера Банное.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тренера несовершеннолетней спортсменки. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, трагедия произошла в январе прошлого года на горнолыжной трассе вблизи озера Банное. Во время тренировки 14-летняя спортсменка вылетела за пределы трассы, упала и ударилась головой о камень. От полученной травмы девушка скончалась на месте.

«Ответственным за безопасность являлся тренер спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Мужчина знал, что горнолыжная трасса не была сертифицирована для данной дисциплины, так как склон слишком крутой, не все его опасные участки были огорожены защитными сооружениями и на них находились посторонние лица. Несмотря на то, что рядом функционировала подходящая для «Супер-гиганта» трасса, тренер вопреки своим профессиональным обязанностям, дал подросткам указание начать спуск», – рассказали в прокуратуре.

Южноуралец не признал вину в совершении преступления. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.19

«Пандус головного мозга»: челябинский застройщик похвастался бесполезной пристройкой. / В Миассе задержали высокопоставленного сотрудника ГРЦ. / В отношении экс-министра образования Челябинской области возбудили уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»