А что взамен? Южноуральское правительство попросило промышленников об услуге

Южноуральских олигархов попросили «повлиять» на рабочих в ходе губернаторских выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин выступил сегодня на съезде Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Чиновник, руководящий предвыборным штабом главы региона Бориса Дубровского, попросил «клуб олигархов» о поддержке действующего губернатора. И сделал это в весьма неоднозначных формулировках.

«Мы входим в новый цикл, связанный с предстоящими 8 сентября выборами губернатора Челябинской области. И уже сейчас можно прогнозировать высокий уровень активности большинства субъектов политического процесса. В том числе тех, кто является противником стабильности, – цитирует «Деловой квартал Челябинск» первого вице-губернатора. – Позиции крупного бизнеса, который вы все представляете, имеет особое значение. Ваши коллективы объединяют высокоорганизованных социально-ответственных людей. А лично каждый из вас обладает необходимым авторитетом, и с вашими действиями люди связывают свое благосостояние и веру в будущее. Губернатор рассчитывает на вашу поддержку».

Остается лишь гадать, каким образом собственники предприятий будут задействовать свой «авторитет», убеждая сотни, а то и тысячи рабочих, чье благополучие и будущее зависит от хорошего настроения хозяев.

Напомним, что во время предыдущих кампаний появлялись сообщения: работникам каких-либо предприятий настоятельно рекомендовали сделать «правильный выбор» и отчитаться, иногда даже прилагая фотоподтверждения.

Впрочем, какой выбор в итоге окажется «правильным», сегодня неизвестно: информация о том, что действующий глава Южного Урала Борис Дубровский получил одобрения своей кандидатуры в Кремле, пока еще не появлялась.

Между тем, обсуждая заявление Редина в соцсетях, южноуральцы гадают, о чем попросят губернатора промышленники: «А что взамен, спросит его бизнес? Лояльность… А в чём она будет проявляться?»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.19

Случилось невозможное: на Солнце началась зима. / Тренер ответит в суде за гибель 14-летней лыжницы из Магнитогорска. / «Пандус головного мозга»: челябинский застройщик похвастался бесполезной пристройкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»