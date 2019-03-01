Наезд: главный депутат Миасса повздорил с сотрудником Круглогорского ГОКа

Сотрудники южноуральских ГОКов отличаются хрупкой душевной и телесной организацией. Это в очередной раз подтвердила ситуация, разворачивающаяся в Миассе.

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля горожане неожиданно узнали, что в районе горы Круглой собираются построить железорудный ГОК. Миасцы возмутились, призвали к ответу городские власти и потребовали расторгнуть инвестиционное соглашение. Под давлением общественности чиновники и депутаты признали, что работы в районе горы Круглой ведутся с нарушениями и соглашение разорвали.

Следующий ход сделали представители ГОКа: один из сотрудников охраны написал заявление в полицию, заявив, что спикер городского собрания депутатов Евгений Степовик сбил его машиной.

Охрана отказалась пустить Степовика на участок, где находилась техника, принадлежащая ГОКу (напомним, под ГОК получено 3 участка – один выкупили у СХПК «Черновоской», а еще два администрация Миасса передала в аренду в рамках инвестсоглашения, на одном из них и произошел инцидент). Пострадавший утверждает, что сначала была словесная перепалка, а оптом Степовик сел в машину, поехал прямо на него и сбил. Охранник, получивший синяки и ушибы, написал заявление в полицию, на основании которого главный миасский депутат стал фигурантом дела об административном нарушении: ему вменяют побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий.

Напомним, что активиста общественного движения «СТОП ГОК» Бориса Золотаревского обвиняют в нападении на группу охранников Томинского ГОКа (проект РМК, реализуемый в паре десятков км от Челябинска), одному из которых (бойцу смешанных единоборств) он, якобы, «умышленно причинил лёгкий вред здоровью». Сейчас эта история разбирается в суде.

Еще одна активистка движения, пенсионерка Ольга Яковец «причинила страдания» и оскорбила заместителя начальника по безопасности Томинского ГОКа. Правда, суд не нашел в ее действиях заявленного состава преступления, и дело закрыли.

Челябинск – Миасс, Ольга Арсентьева

Челябинск – Миасс. Другие новости 01.03.19

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