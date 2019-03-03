Месяц тайн и озарений. Гороскоп РИА «Новый День» на март 2019

В марте Солнце сначала будет находиться в знаке Рыб, а 21 числа перейдёт к Овну. Меркурий в течение всего месяца будет оставаться у Рыб, но 5 марта начнёт двигаться в обратном направлении, а 28 марта вернётся к прямому движению. Венера 1 марта перейдёт от Козерога к Водолею, а 27 числа отправится к Рыбам. Марс весь март будет у Тельца, а 31 числа уйдёт к Близнецам.

Солнце в Рыбах способствует тайной деятельности и исследованию тайн. Также это подходящее время для уединения и занятия делами, соответствующим личным интересам и скрытым желаниям. Кроме того, люди в этот период становятся более дружелюбными и склонными к сочувствию. При Солнце в Овне появляется тяга к лидерству или самостоятельности. Солнце обеспечивает дополнительной энергией, решительностью, волевыми качествами. Люди могут внезапно проявить свои организаторские таланты, возглавить команду и успешно решить проблему, опираясь при этом не столько на необходимость достичь цели, сколько на потребность в самореализации.

Меркурий в Рыбах стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, пробуждает интерес к мистике. Также в этот период он способствует сосредоточению людей на своих внутренних проблемах, настраивает их на философский лад, навевает задумчивость. В практическом плане, это, однако, не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем.

Венера в Водолее дружелюбна, отзывчива, склонна к знакомствам и новым контактам. В этот период происходит «узнавание» своего в человеке, который раньше воспринимался как один из многих. Важно учесть, что Венера всегда действует через свой интерес: и любопытство, и сближение приведут к результату, только если этот интерес не окажется иллюзорным. В противном случае Венера охладеет сразу же, как только убедится, что в объекте, к которому она проявила внимание, ничего ценного для неё нет. Венера в Рыбах способствует развитию тайных симпатий, поскольку, одновременно усиливает и чувствительность, и деликатность, и ранимость. Люди могут сблизиться в это время только на основании некоего непонятного им ощущения родства, но также вероятно, что они не рискнут начать сближение, опасаясь пораниться. В работе это может выразиться в помощи объекту симпатии без явно выраженной причины для такого поступка. С другой стороны, сходство взглядов на профессиональную проблему может стать причиной сближения, однако высока вероятность, что такое сближение будет кратковременным.

Марс в Тельце помогает работать упорно и целенаправленно. В этот период людям не до отвлечённых рассуждений: они погружены в выполнение конкретной задачи, подразумевающей конкретный результат.

Марс в Тельце приземлён и, потому, максимально эффективен в работе с материальными объектами. В это время он спокоен, сосредоточен, расчётлив. Перейдя к Близнецам, Марс будет способствовать общению людей, и усиливать их активность. Правда во всех действиях будет проявляться поспешность и людям будет трудно сосредотачиваться на долгое время.

Марс, находясь у Близнецов, увеличивает деловую активность, но больше – общительность. Люди в этом состоянии склонны скользить по поверхности, усваивая только самое общее и упуская важные детали. Они суетливы, всё время торопятся, хотя реальных причин для этого нет. Период подходит для деятельности, в которой не требуется глубина и тщательность.

Овен

Прогноз на март у Овнов-мужчин остаётся благоприятным. Весь месяц Овны будут находиться под влиянием гармоничных аспектов Плутона с Сатурном, Нептуном, Меркурием, которые положительно повлияют на творческие и деловые способности, активизируют скрытые возможности организма, усилят волевые и лидерские качества. Овны в этот период будут расположены к сосредоточенной работе, требующей выдержки и упорства. Период подходит для преобразований в производстве, внедрения новых методов, технологий, обновления оборудования, а также начала нового дела, смены места работы или должности.

Прогноз по основной профессиональной деятельности благоприятен на весь месяц, в третьей декаде ожидается повышение эффективности Овнов, и, судя по гороскопу, это положительно отразится на их карьере. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами окажется наиболее успешным направлением в этом месяце, и внесёт решающий вклад в состояние финансовой сферы, которое гороскопом тоже оценивается как благоприятное.

Сложности в этой работе, как и в финансах, ожидаются в промежутке 11 – 13 марта, когда на Овнов будет влиять напряжённый аспект Марса с Плутоном. Он настроит Овнов на агрессивность в отношениях с партнёрами, в это время вероятны импульсивные поступки, неосторожные действия, которые приведут к финансовым потерям.

Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами тоже позитивный, за исключением промежутка 25 – 28 марта, когда, из-за влияния напряжённого аспекта Марса с Венерой, возникнет некоторое охлаждение в отношениях как результат взаимного непонимания или пренебрежения интересами друг друга.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 23 – 24 марта возможна напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный.

Материальное положение благополучное, кроме промежутка 25 – 28 марта.

На Овнов-женщин в первые две декады, до 21 числа, будет воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Солнцем, который негативно повлияет на их работоспособность. Вероятны срывы личных планов, неудачи в самостоятельной работе, поэтому в марте гороскоп рекомендует ограничиться коллективной деятельностью. Но в целом ситуация с профессиональной деятельностью оценивается положительно.

Большую часть времени Овны будут получать поддержку от гармоничных аспектов Плутона, которые способствуют благоприятным переменам в жизни. Возможна смена работы или должности, профессиональный успех и продвижение в карьере.

Прогноз по основной работе положительный на весь март, с улучшением в третьей декаде. Небольшие трудности в деловом общении возможны 6 – 7 числа, поэтому в эти дни нежелательны серьёзные переговоры и дела.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же, и тоже на 6 – 7 марта рекомендуется ничего важного не планировать. Промежуток не подходит для решения юридических вопросов, обращения в официальные органы, поиска поддержки. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности тоже одинаковый, и в целом положительный. Однако в период с 11 по 18 марта Овны окажутся под воздействием напряжённых аспектов Плутона с Марсом и Венерой, которые создадут напряжённость в отношениях с партнерами, и повлекут за собой финансовые потери. В этот момент следует всячески избегать конфликтов, лучше всю ответственную работу перенести на последующие дни.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые, улучшение начнётся только с 26 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже отрицательный до 26 марта.

Материальное положение благополучное на весь месяц.

В первой декаде марта у Овнов-мужчин прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, сфере финансов полностью благоприятный.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 6 – 7 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности благоприятный на всю декаду.

Во второй декаде у Овнов-мужчин в промежуток 11 – 13 марта затруднения ожидаются в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами (на остальные дни прогноз благоприятный). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как успешные.

У Овнов-женщин сложности возникнут в промежуток 11 – 18 марта в отношениях с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой деятельности. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный.

В третьей декаде у Овнов-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, сфера финансов, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 25 – 28 марта.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности полностью позитивный.

Телец

Прогноз на март для Тельцов-мужчин преимущественно негативный. В первой половине месяца значительную отрицательную роль сыграет напряжённый аспект Сатурна с Меркурием, усиленный соединением Сатурна с Нептуном. В результате Тельцы испытают затруднения при выполнении сложных задач, требующих приложения интеллектуальных сил, и у них возникнут сложности в деловом общении с партнёрами и коллегами. На этот период, по 16 марта, гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной и самостоятельной деятельности Тельцов, поэтому не рекомендуется проявлять инициативу и лидерские качества, приниматься за осуществление своих планов, брать на себя ответственность, рисковать.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей до 17 марта отрицательный. Начиная с указанной даты, негативное действие Сатурна прекратится, а влияние гармоничных аспектов Меркурия и Марса усилится, из-за чего возможности Тельцов расширятся, и они до конца месяца смогут работать успешно. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – благоприятное время наступит с 17 марта. Финансовая деятельность характеризуется как успешная только с 21 числа. 17 марта (воскресенье) возможен разовый успех – получение некой выгоды, заключение договора (договорённости) или установление перспективного делового контакта. Но продолжение возможно только в третьей декаде. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами на весь месяц оценивается негативно, и не рекомендуется.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 17 марта напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью негативный.

Материальное положение в целом благополучное, но 3 – 7 и 12 – 13 марта возможны некоторые проблемы.

У Тельцов-женщин значительную негативную роль сыграют аспекты Сатурна с Ураном и Нептуном. В период до 17 марта они будут влиять на деловые отношения с местными партнёрами, создавая препятствия для расширения или обновления деятельности. Этот период не подходит для начала новой работы, обновления производства, освоения новых технологий. Также он неблагоприятен для проявления инициативы, реализации собственных планов. Кроме того, в это время не рекомендуется обращаться в официальные органы и юридические организации. Всю важную работу лучше перенести на вторую половину месяца, когда ситуация улучшится.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно положительный. Здесь только в промежуток 18 – 20 марта Тельцы окажутся под влиянием напряжённого аспекта Марса с Плутоном, который будет усиливать их агрессивность и провоцировать на конфликт с коллегами. В это время рекомендуется вести себя особенно осторожно и не вступать в обсуждение острых вопросов. Для работы больше подходит первая половина марта, но и после 20 числа Тельцы будут успешны в своей деятельности. Прогноз по финансовой сфере такой же, соответственно, в промежуток 18 – 20 марта не следует принимать никаких решений, особенно сгоряча. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами желательно отложить до лучших времён, так как прогноз на март практически полностью отрицательный. Если сотрудничества невозможно избежать, то Тельцам следует принять меры к тому, чтобы ответственность за неудачу не распространялась на них. Не рекомендуется также отправляться в командировки, дальние поездки.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 18 – 20 марта.

Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде марта у Тельцов-мужчин полностью отрицательный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности. Деловую активность лучше свести к минимуму.

У Тельцов-женщин положительно характеризуются выполнение основных профессиональных обязанностей и финансовая деятельность. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин сохраняется негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам (кроме 17 марта), а основная работа и взаимодействие с местными партнёрами до 17 марта характеризуются отрицательно, а затем до конца декады положительно.

У Тельцов-женщин сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается полностью негативно. Взаимодействия с местными партнёрами станут успешными с 17 марта. Прогноз по основной деятельности и финансам до 18 числа положительный, а затем, до конца декады, негативный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, финансовая деятельность. Взаимодействия с далёкими партнёрами по-прежнему характеризуется негативно.

У Тельцов-женщин прогноз такой же: работа с далёкими деловыми партнёрами оценивается отрицательно, а основная деятельность, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов – положительно.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в астрологическом фоне марта значительную роль будут играть напряжённые аспекты Нептуна с Меркурием, Плутона с Ураном и Сатурна с Венерой. Этот месяц будет периодом ослабления интеллектуальных способностей и поиска новых возможностей для деятельности при существенном изменении внешних условий, возникновении экономических и, возможно, политических препятствий. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно негативный. События потребуют от Близнецов резкой смены привычных способов действий, но, по внутренним причинам, они окажутся к этому не готовы. Велика вероятность принятия неверных решений. Идеи, возникающие в это время, особенно во второй половине месяца, будут нереализуемыми. Возможно ухудшение профессионального положения, проблемы с руководством и коллективом.

Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит первая декада – в совместной деятельности возникнет рассогласованность в интересах. Кроме того, в промежуток 21 – 23 марта, под влиянием напряжённого аспекта Марса с Плутоном, ожидается конфликт, скорей всего по финансовым причинам. В прогнозе по финансовой деятельности Близнецов гороскоп тоже указывает на сложности в этот момент. Близнецам потребуется сдержанность и осторожность.

Финансовые вопросы лучше решать после этого, или во второй декаде (в первой декаде прогнозируются затруднения). Для сотрудничества с далёкими партнёрами непригодна третья декада – с 23 марта. Не рекомендуются командировки, а также это неподходящий момент для начала нового дела.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя некоторые сложности могут возникнуть 25 – 26 и 30 – 31 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный.

Материальное положение до 23 марта характеризуется как благополучное, а затем как неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин гороскоп в профессиональном плане в основном благоприятный. В течение всего месяца на них будет благотворно влиять гармоничный аспект Урана с Сатурном, способствующий творческой активности, осуществлению планов, идей, внедрению в работы новых методов, поиску новых возможностей. В основной профессиональной деятельности ситуация будет развиваться благополучно, хотя 9 – 11 марта, из-за негативного Меркурия, возникнут трудности в контактах с коллегами или партнёрами. Не рекомендуется на эти дни планировать важные мероприятия. Также конец месяца, 30 – 31 марта, не подходит для начала нового проекта и осуществления перемен.

В прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами промежуток 9 – 11 марта тоже отмечен как неудачный. Кроме того, 18 – 19 марта не подходят для контактов с партнёрами, руководством, обращения в официальные органы. В эти дни нежелательно принимать важные решения, подписывать документы. В остальное время работы будет идти успешно. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются в основном в третьей декаде, 25 – 26 и 30 – 31 марта. В первом случае Близнецы рискуют переоценить свои возможности, и согласиться на невыполнимые условия. А в конце месяца Марс и Сатурн создадут непреодолимые препятствия для реализации планов. Для решения финансовых вопросов непригодна первая декада, 1 – 11 марта, и промежуток 21 – 23 марта. Прогноз на остальные дни положительный.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 1 – 2, 25 – 26 и 30 – 31 марта.

Материальное положение благополучное.

В первой декаде марта у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 4 – 9 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

У Близнецов-женщин полностью негативно характеризуется сфера финансов. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 8 – 10 числа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, но 8 марта возникнут сложности.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин сохраняется негативный прогноз по основной деятельности. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также решению финансовых вопросов в целом положительный.

У Близнецов-женщин при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 11 и 18 – 19 марта. Прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов благоприятный, за исключением 11 марта.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит 21 – 23 марта.

У Близнецов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности возникнут 30 – 31 марта. В сфере финансов трудности ожидаются 21 – 23 марта, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежутки 25 – 26 и 30 – 31 марта.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на март в профессиональном плане благоприятный. Гармоничные аспекты Нептуна с Луной и Меркурием, Урана с Солнцем, Сатурна с Плутоном активизируют интеллектуальный и творческий потенциал Раков и создадут возможности для реализации собственных планов, идей, поиска новых перспектив и существенного продвижения в работе. В основной профессиональной деятельности ситуация будет стабильно благополучной, за исключением промежутков 4 – 5 и 12 – 13 марта. В обоих случаях, под воздействием Юпитера, Раки будут склонны к преувеличению своих возможностей и принятию рискованных решений. Рекомендуется сдержанность. В финансовой деятельности, по гороскопу, трудности возникнут в промежуток 10 – 17 марта. А по большому счёту – до конца второй декады. В течение этого периода на Раков будет влиять негативная Венера, и они будут склонны к принятию поспешных, непродуманных решений, неоправданному риску. Поэтому финансовыми вопросами лучше заниматься в первой и третьей декадах.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный на весь месяц. Подходящее время для заключения договоров, начала новой деятельности, а также обращения в официальные органы, юридические организации. Работа с далёкими партнёрами тоже оценивается как успешная. Здесь только 12 – 13 марта не следует принимать важных решений, а также в эти дни нежелательно отправляться в командировку, дальнюю поездку. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 9 – 11 марта.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, но во второй декаде сложности возникнут 12 – 17 марта.

Материальное положение преимущественно благополучное, но негативно характеризуются промежутки 6 – 7, 9 – 11, 15 – 16 и 21 – 22 марта.

У Раков-женщин проблемы в работе будут создавать напряжённые аспекты Сатурна с Солнцем и Марса с Венерой, Меркурием, Юпитером и Плутоном. По этой причине месяц ожидается нервным, с большим количеством мелких препятствий, со сложностями в отношениях с партнёрами и коллегами – до 27 марта. Одиночная деятельность тоже осложнится помехами извне, что будет вызывать у Раков раздражение. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно негативный. Наибольшие трудности ожидаются 3 – 4, 11 – 12 и 15 – 16 марта. В эти дни, под влиянием Марса, Раки будут проявлять агрессивность и могут принять поспешные или рискованные решения. В остальные дни для достижения результатов от них потребуется повышенная работоспособность. Не рекомендуется в этом месяце заниматься ответственной работой, заключать договоры, проявлять инициативу. Такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами: сложности возникнут в те же дни, и также в течение марта Раки постоянно будут сталкиваться с помехами.

Неудачный месяц для обращения в официальные органы и юридические организации, а также для командировок, дальних поездок, расширения сферы деловых интересов. При этом прогноз по финансовой сфере преимущественно положительный. По гороскопу, заметные сложности возникнут только в промежуток 11 – 13 марта.

В это время нельзя переоценивать дружеские отношения с кем-либо, но также нежелательно впадать в агрессию – обе крайности приведут к потерям. Лучше в эти дни ничего важного не делать. Наилучший период для работы с финансами – первая декада.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный до 27 марта.

Материальное положение преимущественно благополучное, но 11 – 13 марта возникнут сложности.

В первой декаде марта у Раков-мужчин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе затруднения возникнут 4 – 5 марта. Для решения финансовых вопросов не подходит 10 марта.

У Раков-женщин полностью положительный прогноз по сфере финансов. В основной работе трудности ожидаются 3 – 4 марта. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже не подходит промежуток 3 – 4 марта.

Во второй декаде у Раков-мужчин сохраняется полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности возможны 12 марта. В основной работе и сфере финансов затруднения будут существовать до 18 марта.

У Раков-женщин в целом негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 13 марта (на остальное время прогноз положительный).

В третьей декаде у Раков-мужчин в целом благоприятный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, сфере финансов.

У Раков-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами остаётся преимущественно отрицательным. Для решения финансовых вопросов не подходят 27 и 28 марта.

Лев

У Львов-мужчин прогноз на март в профессиональном плане преимущественно благоприятный, однако в третьей декаде, на Львов будут воздействовать напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Нептуном, и ситуация осложнится, особенно с 24 числа. До этого момента, в первую и вторую декады, Львы будут находиться под влиянием гармоничных аспектов Юпитера с Солнцем и Сатурном, Урана с Луной, а также Нептуна. Поэтому в первой половине месяца сложатся благоприятные условия для обновления деятельности, расширения сферы деловых интересов, реализации планов и идей, значительного продвижения в работе.

Гороскопа даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей до 22 марта. Особенно заметными должны быть успехи в промежуток до 14 числа, когда будет действовать аспект Сатурна с Юпитером, но в это время от Львов потребуется сосредоточенность в работе и дополнительные усилия. Это подходящий момент для начала работы, рассчитанной на долгое время, заключения долгосрочных контрактов, установления новых деловых отношений. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами такой же на весь месяц.

Вплоть до 22 марта Львы будут иметь исключительно благоприятные условия для продвижения в делах, успешной совместной работы. Период подходит для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятен на весь месяц, за исключением промежутка 15 – 17 марта. В этот момент ожидается обострение отношений с партнёрами, рекомендуется не принимать финансовых решений – перенести их на последующие дни, иначе вероятен убыток.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 31 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в целом благоприятный, но 9 – 12 и 17 – 20 марта будут неудачными периодами.

Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 15 – 17 марта.

У Львов-женщин в течение всего месяца в астрологическом фоне будут действовать напряжённые аспекты Нептуна с Венерой и Марсом. Влияние Нептуна приведёт Львов к неверному пониманию текущей ситуации и, соответственно, к неким неадекватным действиям в отношении окружающих – в первую очередь коллег. В этот период Львам следует проявлять большую осторожность в принятии решений, которые связаны с сотрудниками, а также нежелательно полностью доверять поступающей информации.

В течение месяца высока вероятность конфликтов с окружающими людьми, возможны недружественные действия с целью перераспределения полномочий. При этом прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь месяц полностью благоприятный, причём гороскоп указывает на достижение Львами значительных положительных результатов. Зато прогноз по финансовой деятельности, наоборот, полностью негативный. Львам нужно остерегаться поспешных действий в сфере финансов, избегать принятия важных, потенциально опасных решений, не принимать на себя чужую ответственность и желательно разумно ограничить свою.

Период не подходит для инвестирования, поиска финансовой помощи, значительных изменений в финансовой сфере, лучше прилагать усилия для сохранения устойчивости. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятный. В течение всего месяца Юпитер и Сатурн будут способствовать успешной работе Львов, расширению сферы деловых интересов, также это подходящий период для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации, дальних поездок, командировок.

Ситуация в доме, отношения с близкими в целом благополучные, хотя в период 4 – 8 марта ожидается некоторая напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже положительный, за исключением 6 – 8 марта и ещё 24 – 28 марта.

Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде марта у Львов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности полностью положительный.

У Львов-женщин сфера финансов оценивается негативно, а прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся положительным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 15 – 17 марта.

У Львов-женщин прогноз прежний: основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будут идти успешно, а финансовая деятельность окажется неудачной.

В третьей декаде у Львов-мужчин ситуация меняется: прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами становится негативным. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Львов-женщин по всем направлениям деятельности прогноз прежний.

Дева

На Дев-мужчин с 6 марта начнёт воздействовать напряжённый аспект Урана с Сатурном, который создаст препятствия и сделает невозможной успешную работу прежними методами. У Дев появится необходимость искать новые пути, внедрять новые способы, технологии, но с этим у них возникнут определённые трудности. Возможна и собственная внутренняя неготовность к переменам, и внешние объективные факторы, мешающие перестроить работу. В результате, профессиональное положение может оказаться под ударом. В первую очередь эта ситуация касается отношений с далёкими деловыми партнёрами, в которых возникнут трудности с 9 числа, и обстановка останется неудовлетворительной до конца месяца.

Этот период неблагоприятен для установления новых контактов, заключения договоров, договорённостей, начала новой работы. Некоторых успехов Девы могут достичь только в первой декаде до указанной даты. Во-вторых, влияние этого аспекта отразится на финансовой деятельности.

Начиная с 12 марта, прогноз становится отрицательным, и сохраняется таким до 30 марта (последние два дня оцениваются как благополучные). Деятельность Дев наткнётся на какое-то препятствие, которое они не смогут преодолеть, и настойчивые попытки приведут разве что к потерям. Поэтому не рекомендуется участвовать в крупных финансовых операциях, рисковать, принимать на себя ответственность. Лучше всего в этом месяце сосредоточиться на выполнении основных профессиональных обязанностей, а также на работе с местными деловыми партнёрами – для обоих направлении деятельности гороскоп даёт полностью положительный прогноз.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 6 – 8 и 26 – 28 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный.

Материальное положение благополучное.

У Дев-женщин прогноз скорей положительный, но с 3 марта на них будет воздействовать напряжённый аспект Урана с Сатурном, из-за которого у Дев возникнут сложности в основной работе, что может отразиться и на профессиональном положении. В промежуток 3 – 25 марта Девы будут пытаться найти выход из некоего тупика, который возникнет из-за несоответствия прежних методов работы и создавшегося положения. Возможно, причиной этого станут внешние объективные препятствия, но в любом случае попытки преодолеть эти препятствия будут безуспешными до 25 марта. Тем не менее, действовать будет необходимо, и Девы не смогут в этот период оставаться в стороне.

Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами в целом положительный. Определённые трудности ожидаются в промежутки 12 – 14 и 28 марта. В первом случае возникнет ситуация, требующая либо резких изменений, либо противодействия резким изменениям. Лучше перенести важный вопрос на более спокойное время – поспешное решение приведёт к потерям. Во вторую дату на Дев будет негативно влиять Венера, провоцируя на легкомыслие или ненужные расходы. Здесь также желательно никаких действий не предпринимать.

Гороскоп даёт точно такой же прогноз по финансовой сфере. Это говорит, что проблемы с партнёрами скорей всего будут из-за финансов. Поэтому в указанные дни рекомендуется приостановить финансовую деятельность (или особенно тщательно взвешивать каждое решение). Сотрудничество с далёкими партнёрами будет успешным в первой половине месяца, а затем, в промежутки 17 – 19, 26 – 27 и 30 – 31 возникнут трудности. Это неудачные дни для работы.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 26 – 27 и 30 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный.

Материальное положение благополучное, но 16 – 19 марта ожидаются проблемы.

В первой декаде марта у Дев-мужчин положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Для работы с далёкими партнёрами не подходит промежуток 9 – 10 марта.

У Дев-женщин прогноз для основной работы положительный на 1 – 2 марта, и отрицательный на остальные дни. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность оцениваются как успешные.

Во второй декаде у Дев-мужчин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам и работе с далёкими партнёрами отрицательный.

У Дев-женщин основная деятельность оценивается негативно. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в финансовой деятельности осложнения ожидаются 12 – 14 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, кроме промежутка 17 – 19 марта.

В третьей декаде у Дев-мужчин остаётся положительным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и работа с далёкими партнёрами оцениваются как неудачные.

У Дев-женщин в основной работе неблагоприятными будут 21 – 24 и ещё 28 – 29 марта. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 28 марта. В финансовой деятельности сложности ожидаются 27 – 28 марта, а при работе с далёкими партнёрами – в промежутки 26 – 27 и 30 – 31 марта.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на март в профессиональном плане в целом благоприятный. Но в первой декаде в астрологическом фоне будет присутствовать скопление напряжённых аспектов, что негативно повлияет на деятельность Весов, в первую очередь – на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В этом направлении на них будет распространяться действие аспекта Меркурия с Юпитером, которое вызовет у Весов неоправданный оптимизм и, вероятно, приведёт к ненужным действиям. Возможно, Весы переоценят свои возможности или завысят ожидания по отношению к партнёрам. Момент неблагоприятен для командировок, дальних поездок и заключения договоров. Возможны трудности в пути, получение ложной информации. Ситуация исправится с 10 марта, и затем до конца месяца останется благоприятной. Но 19 – 20 марта тоже не следует принимать решений (особенно рискованных) и отправляться в командировку. Прогноз по основной профессиональной деятельности благоприятный, за исключением промежутка 5 – 8 марта. В эти дни, под влиянием напряжённого аспекта Марса с Венерой, Весы окажутся эмоционально неустойчивы, и будут действовать слишком агрессивно или необдуманно.

Следует избегать конфликта с коллегами. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами гороскоп оценивает как успешное, но в промежуток 3 – 5 марта не следует предпринимать попытки ускорить работу – эффект получится обратный ожидаемому. Также в эти дни нежелательно обращаться к руководству, вышестоящим инстанциями или официальным органам. В финансовой сфере сложности возникнут 17 – 19 марта. Не рекомендуется принимать самостоятельных решений.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 1 – 9 и 19 – 20 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 17 – 19 марта.

Материальное положение 3 – 9 и 19 – 20 марта неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Весов-женщин в первой половине месяца отрицательное влияние на работу будет оказывать напряжённый аспект Сатурна с Марсом. Он проявит себя в финансовой сфере. Возможно, в этот момент у Весов возникнет слишком большой объём финансовых задач, и им потребуется значительное время на подготовку, прежде чем они смогут действовать. Также могут образоваться и другие помехи, которые будет трудно преодолеть. Судя по гороскопу, Весам лучше переждать это время. Кроме того, неподходящим для этой работы будет и промежуток 17 – 20 марта. Видимо, в этот момент возникнет неопределённость ситуации и Весы попытаются принять решение наугад. Гороскоп не рекомендует этого делать, лучше, опять же, отложить работу до более подходящего времени. В основной работе сложности возникнут тоже в первой декаде – в промежутки 3 – 4 и 7 – 10 марта. В обоих случаях, под влиянием Марса, Весы будут проявлять раздражительность и нетерпеливость, выбирая неподходящие решения и методы. Весам понадобится сдержанность и здравомыслие. На остальной период до конца месяца прогноз положительный.

При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 7 – 10 марта. Здесь тоже себя проявит Марс, и рекомендации в связи с этим такие же. Кроме того, 14 марта желательно избегать контактов с партнёрами, а также не обращаться в официальные органы и юридические организации. Прогноз по работе с далёкими партнёрами положительный, за исключением 22 – 23 марта. У Весов в этот момент окажутся преувеличенные представления о своих возможностях или возможностях партнёров. Кроме того, не рекомендуется в это время отправляться в командировку.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 7 – 10 и 14 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный.

Материальное положение, за исключением 28 марта, благополучное.

В первой декаде марта у Весов-мужчин в основной работе затруднения ожидаются 5 – 8 марта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, не считая промежутка 3 – 5 марта. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется отрицательно. Прогноз по сфере финансов положительный.

У Весов-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам, наоборот, полностью отрицательный. В основной работе сложности ожидаются 3 – 4 и 7 – 10 марта. Для работы с местными деловыми партнёрами не подходит 7 – 10 марта.

Во второй декаде у Весов-мужчин положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов сложности возникнут 17 – 19 марта. При взаимодействии с далёкими партнёрами затруднения ожидаются 19 – 20 марта.

У Весов-женщин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 11 – 13 и 17 – 20 марта. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 14 марта.

В третьей декаде у Весов-мужчин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность оцениваются как успешные.

У Весов-женщин для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 22 – 23 марта. Остальная деятельность характеризуется положительно.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в марте остаётся преимущественно неблагоприятным. Значительную роль в нём продолжают играть напряжённые аспекты Урана с Меркурием и Плутоном. Аспект Урана с Меркурием будет действовать до 21 марта и проявится в основной профессиональной деятельности, а также при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Скорпионы будут испытывать затруднения при деловых контактах, испытают сложности при получении информации, у них возникнут проблемы в общении с коллегами, возможно поступление неприятных известий. Возможны срывы при подписании договоров или выполнении работ.

Период не подходит для осуществления планов, идей.

Под влиянием негативного Меркурия Скорпионы окажутся склонны к принятию неверных решений. Ситуация исправится в третьей декаде, однако и тогда в совместной работе с местными партнёрами возникнут трудности в промежуток 28 – 30 марта. Здесь негативное влияние окажет Марс, который будет подталкивать к агрессивному поведению и поспешным действиям.

Гороскоп даёт негативный прогноз и по финансовой сфере. Здесь Скорпионы столкнутся с препятствиями масштабного характера, событиями, на которые они не могут влиять. Изменения в этот период будут происходить независимо от их воли и не в их пользу. Такое положение сохранится до конца месяца.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, на весь март положительный. Сложности ожидаются только 12 – 13 и 21 марта. В первом случае сразу три напряжённых аспекта Марса будут провоцировать Скорпионов к резким действиям, конфликту, и могут значительно осложнить совместную деятельность. А 21 марта следует отказаться от предложения или возникшей возможности быстро решить какую-то проблему.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 12 – 14 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни также положительный, за исключением периода 11 – 14 марта.

Материальное положение в основном благополучное, сложности ожидаются в конце месяца, 28 – 30 марта.

У Скорпионов-женщин ситуация в марте будет относительно благополучной, хотя во второй половине месяца в астрологическом фоне увеличится количество напряжённых аспектов, особенно Марса и Венеры, и обстановка станет несколько нервозной. Заметней всего это отразится на финансовой сфере. По гороскопу, до 15 марта дела у Скорпионов в этом направлении деятельности будут идти отлично, но затем положение резко осложнится и останется таким вплоть до 31 числа.

Во второй половине марта на Скорпионов будет сильно влиять Марс, и они будут склонны к агрессивному поведению и принятию поспешных, непродуманных решений. Рекомендуется сдержанность: не следует в этот период рисковать, гнаться за лёгким успехом, нежелательно инвестировать в новое дело. Скорпионы в это время могут переоценить свои возможности, что приведёт к потерям.

Прогноз по основной профессиональной деятельности положительный. Затруднения ожидаются только в промежутки 3 – 5 и 23 – 25 марта. В обоих случаях помехой станет, опять же, Марс. Он усилит раздражительность Скорпионов и будет их провоцировать на конфликт с коллегами, а во втором промежутке возможен конфликт с руководством. Скорпионам следует воздержаться от попыток навязать ему свои идеи, взгляды, так как успеха они всё равно не достигнут. Сотрудничество с местными деловым и партнёрами тоже в целом окажется успешным, за исключением периодов 3 – 5 и 24 – 26 марта – по тем же причинам. Для работы с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит середина месяца, с 12 по 22 марта. В первой и третьей декадах ожидаются трудности, особенно 23 – 25 марта.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 3 – 5 и 30 – 31 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 18 марта положительный, а затем негативный.

Материальное положение благополучное, кроме промежутков 3 – 5 и 23 – 26 марта.

В первой декаде марта у Скорпионов-мужчин полностью положительный прогноз сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами, основная работа и финансовая деятельность оцениваются негативно.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 5 марта. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам остаётся отрицательным. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 12 – 13 марта.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит период до 15 марта.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами трудности ожидаются 28 – 30 марта. Прогноз по финансам до 30 марта негативный.

У Скорпионов-женщин прогноз по финансам тоже до 30 марта отрицательный. В основной работе и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 23 – 25 марта, а при работе с местными – в промежуток 24 – 26 марта.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин в астрологическом фоне марта негативных аспектов немного, поэтому ситуация в профессиональном плане сложится относительно благополучная. Но трудности ожидаются при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. В первой половине месяца, до 18 числа, на Стрельцов будет негативно влиять аспект Плутона с Сатурном, который создаст препятствия при расширении сферы деловых интересов. Возможно, Стрельцам предстоит взяться за выполнение непосильной задачи, либо во время работы возникнут непреодолимые помехи, сложатся неблагоприятные обстоятельства. После указанной даты ситуация несколько улучшится, но незначительно, поэтому на март лучше ничего серьёзного не планировать.

Прогноз по основной профессиональной деятельности в целом положительный. Затруднения возможны 7 марта, а также во второй декаде, с 12 по 18 число. В первом случае рекомендуется отложить работу, а во второй декаде снизить деловую активность, так как из-за Меркурия Стрельцы будут не в лучшей интеллектуальной форме. Возможны трудности в работе с документацией, а также недоразумения с коллегами и руководством. В прогнозе по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже наблюдаются трудности во второй декаде в период по 18 марта, но они скорей всего не представляют собой ничего экстраординарного, и будут легко преодолены.

Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 17 марта. В этот момент следует проявить осторожность и сдержанность.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный.

Материальное положение тоже благополучное.

У Стрельцов-женщин прогноз на март в целом положительный. Астрологический фон состоит в основном из гармоничных аспектов, а напряжённые аспекты немногочисленны и будут действовать кратковременно. В промежуток 4 – 6 марта напряжённый аспект Марса с Юпитером проявит себя при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. В этот момент Стрельцы могут преувеличить свои возможности или возможности партнёров, и действовать, опираясь на ложное основание. Лучше критически подойти к ситуации и тщательно взвесить шансы на успех. Кроме того, 12 и 13 марта, из-за влияния Меркурия и Венеры, сложится неподходящая ситуация для контактов с партнёрами, обсуждения совместной деятельности и заключения соглашений, договоров. В эти дни деловая активность нежелательна. На остальное время прогноз по работе с далёкими партнёрами удовлетворительный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 14 – 16 марта, из-за негативного влияния аспекта Марса с Плутоном. Изменения, происходящие в этот момент окажутся не на пользу Стрельцам, поэтому их интерес состоит в сохранении прежнего положения, а не в продолжении деятельности.

Прогноз по выполнению основной работы полностью положительный на весь месяц, но ожидать значительных достижений не стоит. Так же благоприятен прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами, некоторые трудности могут возникнуть только 29 – 30 марта. Здесь Стрельцам тоже следует проявить консервативность и отказываться от любого риска.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни скорей негативный.

Материальное положение благополучное, за исключением 28 – 29 марта.

В первой декаде марта у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности могут возникнуть 7 марта. Финансовая деятельность оценивается как успешная. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Стрельцов-женщин благоприятный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 4 – 6 марта.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный, за исключением промежутка 19 – 20 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности до 18 марта отрицательный, а далее благоприятный.

У Стрельцов-женщин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 12 – 13 марта. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 14 – 16 марта.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин положительно оценивается вся деятельность, но небольшие проблемы возможны в сфере финансов, а также при работе с далёкими деловыми партнёрами 28, 29 и 31 марта.

У Стрельцов-женщин в сфере финансов ожидаются небольшие трудности 29 – 31 марта. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые проблемы возникнут 29 – 30 марта. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Козерог

Гороскоп на март у Козерогов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В начале и середине месяца некоторые проблемы доставят напряжённые аспекты Марса с Юпитером и Меркурий с Солнцем, но, в конечном счёте, судя по гороскопу, Козероги окажутся в плюсе. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Только во второй декаде, 13 – 16 марта, из-за негативного Меркурия, возникнут трудности при контактах с деловым окружением и в интеллектуальной деятельности, поэтому не рекомендуется в эти дни прорабатывать сложные вопросы и пытаться осуществить свои идеи. В остальное время дела будут идти успешно, а 29 – 31 марта, под влиянием аспекта Юпитера с Меркурием ожидается значительный всплеск производительности в интеллектуальной сфере. В этот момент возможно некое положительно событие, например, появления новых перспектив, либо Козероги существенно продвинутся в работе.

Такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В период 13 – 16 марта не рекомендуется обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Также следует воздержаться от деловых контактов и подписания бумаг, заключения соглашений. В остальном прогноз благоприятный. Сотрудничество с далёкими партнёрами будет идти неровно. Затруднения, хотя и небольшие, будут возникать регулярно. Главные сложности приходятся на промежутки 1 – 4 и 10 – 11 марта, когда из-за аспектов Юпитера с Марсом и Венерой Козероги могут принять легкомысленное решение. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 2 – 4, 15 – 17 и 27 – 29 марта.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 11 марта негативный, а затем благоприятный.

Материальное положение в целом благополучное, кроме промежутка 13 – 17 марта.

У Козерогов-женщин гороскоп в профессиональном плане благоприятный, но первая декада полностью непригодна для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Негативный аспект Сатурна с Луной создаст множество препятствий и трудностей в деловом общении, возможны перегрузки в работе и отвлечение от дел в связи с домашними проблемами. Не рекомендуется планировать на этот период что-либо важное. Со второй декады и до конца месяца прогноз полностью положительный.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный на весь месяц, за исключением промежутка 15 – 17 марта. В этот момент на Козерогов будет влиять аспект Марса с Плутоном, подталкивая их к агрессивному поведению и принятию поспешных решений. Не рекомендуется вступать в споры, настаивать на своих идеях, а также пытаться самостоятельно внести новшества в работу, так как попытка окажется неудачной. Также в прогнозе по финансовой деятельности этот промежуток отмечен как опасный для принятия решений, поэтому все финансовые вопросы лучше перенести на более благоприятное время. Кроме того, в сфере финансов некоторые сложности могут возникнуть 1 – 2 и 28 – 30 марта. В эти дни тоже следует избегать активности.

Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами в целом положительный, но, по всей видимости, в этом направлении значительных успехов не будет. 10 марта нежелательно отправляться в командировку: в пути возможны неприятности. Кроме того, вероятны юридические нестыковки в планах или совместной деятельности.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 12 марта напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный.

Материальное положение благополучное, кроме промежутка 4 – 6 марта.

В первой декаде марта у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов трудности ожидаются в промежуток 2 – 4 марта, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – тоже 2 – 4 и 10 марта.

У Козерогов-женщин прогноз по основной работе благоприятный, а по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью негативный. При взаимодействии с далёкими партнёрами и в финансовой сфере затруднения возникнут 2 – 3 и 10 марта.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 13 – 16 марта, а в финансовой сфере – в промежуток 15 – 17 марта. Работа с далёкими деловыми партнёрами оценивается в целом как успешная.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе и финансовой деятельности затруднения возникнут 15 – 17 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в целом положительный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности ожидаются 24 марта, а в финансовой деятельности – в промежуток 27 – 29 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся благоприятным.

У Козерогов-женщин вся деятельность характеризуется как успешная, и только в финансовой сфере небольшие сложности ожидаются 28 – 30 марта.

Водолей

В марте в астрологическом фоне у Водолеев-мужчин присутствуют негативные аспекты Плутона с Венерой и Сатурна, которые создадут проблемы при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой сфере. Судя по гороскопу, на деятельность Водолеев в значительной мере повлияют масштабные внешние обстоятельства политического и экономического характера, но также это могут оказаться и локальные события, имеющие большое значение для работы. В связи с этим ожидаются серьёзные конфликты в коллективе, с партнёрами, а также с руководством. Хотя Водолеи не станут их причиной, но, по всей видимости, они будут вовлечены в эту ситуацию полностью.

Гороскоп даёт отрицательный прогноз на весь месяц по финансам и сотрудничеству с далёкими партнёрами, соответственно, Водолеям рекомендуется избегать этой работы, не проявлять инициативы и не принимать на себя ответственности. Гороскоп положительно характеризует одиночную деятельность Водолеев и отрицательно – коллективную.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Есть только один промежуток, 22 – 23 марта, когда Водолеям следует снизить свою активность до минимума и не заниматься никакой важной работой, чтобы не совершить ошибку. В этот момент не следует принимать на себя обязательства, давать обещания, подписывать документы. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами полностью благоприятный. Особенно удачной должна быть первая декада.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 28 – 30 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни для первой и третьей декад положительный, а для второй – отрицательный.

Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 3 – 5 марта.

У Водолеев-женщин астрологическая ситуация сложная. В течение месяца в их работу будут вмешиваться напряжённые аспекты Юпитера с Луной, Урана с Меркурием, Солнца с Марсом и Юпитером, поэтому положение в целом окажется неустойчивым. В основной работе с 8 числа регулярно будут возникать периоды с осложнениями, и почти до самого конца месяца Водолеи будут испытывать напряжение. В течение марта им понадобятся дополнительные силы для поддержания себя в равновесии, сдержанности при принятии решений и в общении с коллегами и окружающими. В конце месяца, с 25 марта, лучше работать в одиночку, избегая контактов с руководством.

Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами полностью непригодна первая декада, точней, период с 3 по 14 марта. Судя по гороскопу, Водолеи будут переоценивать свои возможности и слишком оптимистично воспринимать ход событий. Желательно проявить большую осторожность и тщательность в обдумывании решений. Наилучший период для работы с партнёрами начнётся 18 марта. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходят первые две декады. Затем, 21 – 22 числа, и особенно с 25 марта, ситуация ухудшится и станет нерабочей: Сатурн создаст непреодолимые препятствия. Поэтому на конец месяца лучше ничего не планировать.

Прогноз по финансовой сфере, несмотря на все сложности, благоприятный. Здесь только 12 – 14 марта, под влиянием Марса, Водолеи могут принять неверное решение из-за спешки. Также в это время возможен конфликт с коллегами.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 14 марта напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный на весь месяц. Материальное положение неустойчивое, но скорей благополучное.

В первой декаде марта у Водолеев-мужчин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по сфере финансов и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами со 2 марта негативный.

У Водолеев-женщин положительно характеризуется сфера финансов и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе сложности ожидаются 8 – 10 марта. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами, кроме 1 – 2 марта, отрицательный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин сохраняется положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается полностью негативно.

У Водолеев-женщин полностью положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе трудности возникнут 13 – 16 марта. Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят промежуток 12 – 14 марта.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин в основной деятельности небольшие затруднения возникнут 22 – 23 марта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, а по работе с далёкими партнёрами и финансам – отрицательный.

У Водолеев-женщин до 30 марта негативно оценивается основная работа. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая сфера характеризуются как успешные. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

Рыбы

В марте у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Главную роль в астрологическом фоне будут играть гармоничные аспекты Меркурия с Ураном и Нептуном, и Сатурн с Плутоном. Влияние напряжённых аспектов будет слабым. Прогноз по основной деятельности положительный на весь месяц, за исключением 31 марта. Этот день не подходит для контактов с руководством и обсуждения с ним деловых вопросов. Также возможны некие недоразумения в коллективе. Вообще, по гороскопу, с 25 марта Рыбам лучше работать в одиночку, а если возникнет необходимость в коллективной работе, действовать пассивно. Кроме того, 31 марта особенно нежелательно проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же: в течение всего марта ожидается стабильная, успешная работа, а 31 числа возникнут небольшие трудности. Не рекомендуется в этот день вести переговоры, а лучше вообще избегать делового общения. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже будет успешным. Некоторые сложности возникнут 6 и 15 – 18 марта. В обоих случая следует проявить сдержанность: в начале месяца Рыбы могут принять неверное решение из-за излишнего оптимизма, а во втором – поспешить под влиянием Марса.

Прогноз по финансовой деятельности также отмечает 15 – 18 марта как трудный момент, поэтому не рекомендуется в это время принимать финансовых решений. Такая же ситуация может сложиться и 1 – 2 марта. На остальное время прогноз положительный.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 31 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный.

Материальное положение благополучное, но 15 – 18 марта могут возникнуть проблемы.

У Рыб-женщин больше всего сложностей ожидается при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, но они чаще всего будут незначительными. Главные трудности возникнут в промежуток 3 – 8 марта, и будут связаны с влиянием напряжённого аспекта Меркурия с Луной. В это время Рыбы окажутся эмоционально неустойчивыми, вероятно, из-за домашних проблем, и у них возникнут трудности с концентрацией внимания на рабочих вопросах. В эти дни рекомендуется не участвовать в сложных переговорах, не заниматься изучением документации и не подписывать договоров. Кроме того, 20 – 21 марта – неудачный момент для обсуждения деловых вопросов с руководством и вышестоящими инстанциями. И желательно не вести делового общения с партнёрами.

Прогноз по основной профессиональной деятельности на весь месяц благоприятный, однако, в промежутки 5 и 15 – 18 марта Рыбам нужно будет проявить сдержанность. В эти дни Марс будет провоцировать Рыб на поспешные, необдуманные действия или конфликт с окружающими. Рекомендуется не менять ничего в работе и отношениях с коллегами и партнёрами.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, по прогнозу, будет полностью успешным, возникнут благоприятные условия для командировки, дальней поездки. В этот период Рыбы смогут интуитивно принимать верные решения.

Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный на весь месяц, но за исключением промежутка 15 – 18 марта. В этот период не следует принимать важных решений.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, не считая начала и конца месяца. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный.

Материальное положение неустойчивое, затруднения ожидаются 3 – 8, 20 – 21, 27 – 28 марта.

В первой декаде марта у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими партнёрами небольшие затруднения могут появиться 6 марта. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 2 марта.

У Рыб-женщин прогноз по финансовой сфере и работе с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. В основной работе трудности возникнут 5 марта. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 3 – 8 марта.

Во второй декаде у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов и работы с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 15 – 18 марта.

У Рыб-женщин для основной деятельности и решения финансовых вопросов тоже не подходит 15 – 18 марта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью отрицательный, а по работе с далёкими партнёрами – полностью положительный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп позитивно оценивает финансовую деятельность и работу с далёкими деловыми партнёрами. В основной деятельности и при взаимодействии с местными партнёрами трудности ожидаются 31 марта.

У Рыб-женщин прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов благоприятный. А ситуация в работе с местными партнёрами будет неустойчивой до 30 марта, когда она стабилизируется.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 03.03.19

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