В России началась короткая рабочая неделя

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя и длинные выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наступившая неделя – праздничная: в пятницу, 8 марта, отмечается Международный женский день. В России этот праздник является государственным, а с 1966 года – нерабочим днем.

Поэтому большинству россиян в течение наступившей недели предстоит отработать 4 дня (причем, в четверг график работы должен быть укороченным), а отдыхать жители страны буджут 3 дня – с пятницы по воскресенье включительно.

Отметим, что в 2019 году россиян ждут еще 5 укороченных рабочих недель. Самыми праздными из них будут в конце апреля и конце декабря, когда предстоит работать перед длинными праздниками всего по 2 дня.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 03.03.19

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