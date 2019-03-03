На Южном Урале слетел с дороги автобус с детьми

На трассе М-5 «Урал» слетел с дороги автобус с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ДТП произошло на 1742-м километре магистрали. «Автобус с детьми в условиях снегопада занесло в кювет, – уточнили в ведомстве. – МЧС решает вопрос с администрацией Златоуста по эвакуации детей. «УралАвтодор» готов вытащить автобус по мере эвакуации детей. Информация получена от МЧС Челябинской области».

Других подробностей пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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