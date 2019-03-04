Погода на Южном Урале демонстрирует капризный нрав

Первая декада марта на Южном Урале демонстрирует капризный нрав весенней погоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после относительно теплых выходных сегодня, 4 марта, будет сравнительно прохладно: в большинстве районов региона днем до -8, в низинах – до -12. При этом довольно ветрено. Ожидаются умеренные осадки, в северной половине области, переходящие в метели.

Во вторник, 5 марта, столбики термометров поползут вверх и, быстро преодолев нулевую отметку, днем 6 марта могут достичь +5 градусов. 7 марта, согласно среднесрочному прогнозу синоптиков, будет еще теплее, а в праздничную пятницу похолодает на несколько градусов – в отдельных районах дневные температуры снова уйдут в отрицательную зону.

Однако в субботу вновь ожидается потепление – до предпраздничных значений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.03.19

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