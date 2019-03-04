Междусобойчик чиновников вылился в вопрос национальной безопасности (ВИДЕО)

В Челябинской области появилась новая горячая экологическая точка: жители села Хомутинино выступают против застройки территории между озерами Горькое и Аленичево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация разворачивается по стандартному сценарию: о готовящейся застройке хомутининцы узнали случайно – в декабре 2018 года в селе без особой рекламы проводились слушания по бюджету. И неожиданно выяснилось, что в повестке есть второй вопрос – планы по межеванию берега озера Горькое. Сельчане возмутились – слушания перенесли на январь. И тут оказалось, что некогда паевые земли сельскохозяйственного назначения выкуплены одним предпринимателем, который нарезал их на участки и теперь активно продает «под дачное строительство».

Более того, в 2016 году в Хомутинино прошли публичные слушания, в ходе которых жители села, якобы, застройку разрешили.

«Сколько мы ни спрашивали у односельчан, никто из них об этих слушаниях ничего не знает», – заявил член инициативной группы хомутининцев Юрий Гурман. Выяснилось, что на слушаниях присутствовали всего 12 человек: один – житель Челябинска, двое – жители Увелки, в том числе и глава Хомутинино, которая в селе не живет, а из 9 хомутининцев 7 – сотрудники сельской администрации. «И эти 9 человек, никого не спросив, приняли решение за полторы тысячи жителей, возмущаются жители села. – А мы категорически против этой застройки – она убьет озеро Горькое: там не предусмотрено канализации, а для водоснабжения будут бурить скважины и забирать минеральную воду».

«У нас в Хомутинино 570 дворов, проект новой застройки предполагает еще 567, а еще есть курортный проект (озеро Горькое обладает лечебными свойствами – прим. «НД»), – говорит Юрий Груман. – Озеро уже сегодня не выдерживает антропологической нагрузки. А оно, между прочим, с 1969 года является памятником природы».

Никаких экспертиз влияния застройки на окружающую среду не проводилось, нет даже генерального плана

Под застройку собираются продать 436 гектаров земли – территория нового поселка раскинется от озера Горького до озера Дуванкуль. А всего в этой местности рядом расположено 5 озер с разным составом воды (см. справку «НД» внизу), и жители опасаются, что резкий рост населения (по предварительным данным с 1,5 тысяч до 8 тысяч) отрицательно скажется ни гидросистеме, как это произошло в Челябинске с озером Смолино – после застройки берегов состав воды существенно изменился.

Опасения жителей Хомутинино усугубляются тем, что централизованной канализации ни в уже существующем селе, ни в новой застройке не предусмотрено.

Владельца земли вопрос канализации, по большому счету, не волнует: он лишь продает земельные участки, строить дома приобретатели будут индивидуально, какой принцип канализования они выберут, не известно.

Но почему этот вопрос не волнует главу Хомутинино и главу Увельского района – не понятно. Их заявления, что в новом поселке будут жить более ответственные люди выглядят странно и неубедительно.

Отметим, что в этой истории поселковые (напомним, глава Хомутинино не живет в поселке) и районные власти заняли любопытную позицию: они заявляют, что, в принципе, не при чем: проект согласован региональными минприроды и минстроительства, заявляет глава села. «Законодательство не дает нам права не принять то решение, которое было принято», – подчеркивает глава района. На любую критику чиновники реагируют болезненно, отправляют недовольных в суд и призывают прокуратуру обратить внимание на выпады «клеветников», настаивая: власти действуют исключительно в рамках закона.

Правда, прокуратура смотрит на ситуацию менее оптимистично: «Здесь налицо нарушение природоохранного законодательства и коррупционный момент просматривается», – заявил прокурор Увельского района Максим Прядко.

А депутат Законодательно собрания Михаил Махов увидел более серьезный аспект и вопросе проведения публичных слушаний, и в продаже земли жителям Казахстана: «У нас это уже общая проблема с публичными слушаниями, что они на самом деле не являются публичными и не отражают мнение большинства, проживающего на этой территории», – подчеркнул депутат и добавил: «Федеральное законодательство запрещает продажу земли в приграничной территории иностранным гражданам. Но категория «под дачное строительство» является некой промежуточной формой, которая позволяет жителям Казахстана сегодня эти участки покупать. Это вопрос не праздный, это вопрос национальной безопасности».

Справка «Нового Дня»

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