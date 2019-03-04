Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту хищения денег у муниципального перевозчика Челябинска

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о хищении свыше 6 млн рублей, принадлежащих ООО «Общественный городской транспорт».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по главы надзорного ведомства региона Виталия Лопина прокуратурой Челябинска на основании информации контрольно-счетной палаты города проведена проверка в отношении ООО «Общественный городской транспорт», в рамках которой выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО «Первая Гильдия+» договора, на сумму свыше 3,5 миллионов рублей.

Более того, установлены случаи фиктивного оформления должностными лицами ООО «ОГТ» работ по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.

«В ходе ранее проведенных проверок прокуратурой города установлена прямая корыстная заинтересованность руководства ООО «Первая Гильдия+» в совершении противоправных действий в отношении ООО «ОГТ» с использованием своего служенного положения. По данным фактам по материалам прокурорского проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

С учетом изложенного, в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «ОГТ» и ООО «Первая Гильдия+», похитивших указанным выше обманным способом денежные средства ООО «ОГТ» на сумму свыше 6 миллионов рублей, усматриваются признаки состава преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – рассказали в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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