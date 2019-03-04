Главбух центра соцобслуживания в Челябинской области отделалась условным сроком за присвоение полутора миллионов рублей

В Нязепетровске осуждена главный бухгалтер муниципального учреждения, похитившая свыше 1,3 миллиона бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нязепетровский районный суд признал главного бухгалтера муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нагайбакского района виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В суде установлено, что женщина в 2014-2017 годах начисляла себе и двум работающим родственницам завышенные суммы заработной платы. Таким способом она похитила 1,3 миллиона рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемой: земельный участок и жилой дом общей стоимостью свыше 1,1 миллиона рублей наложен арест.

Судом ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом семь тысяч рублей и лишением права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях и государственных компаниях на срок два года.

В пользу администрации Нагайбакского муниципального района взыскана сумма причиненного ущерба, также сохранен арест на земельный участок для обеспечения исполнения гражданского иска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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