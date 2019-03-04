В Челябинской области подросток ограбил две «ювелирки» на 400 тысяч рублей

В Челябинской области 16-летний «бегун» ограбил два ювелирных салон на 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Чебаркульский» поступило сообщение из одного из ювелирных магазинов о том, что неизвестный молодой человек на вид около 18 лет открыто похитил золотые изделия из торговой точки. Он попросил показать ему ювелирные украшения. После того, как продавец достала подставку с золотыми изделиями, он схватил ее из рук женщины и убежал. Ущерб, причиненный действиями неизвестного, похитившего 24 цепочки, составил более 130 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД в течение суток в Челябинске задержан молодой человек, подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 16-летний житель Еманжелинска, ранее уже судимый за преступления имущественного характера.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска областного главка установлена причастность молодого человека к совершению аналогичного преступления на территории Копейска. Находясь в торговом зале павильона одного из крупных торговых центров этого города, еманжелинец таким же способом похитил золотые цепочки на сумму 252 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 и пунктом «д» части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж). Максимальная санкция данных частей статьи – лишение свободы на срок до 4 и 7 лет.

Сотрудниками полиции у задержанного изъяты две золотые цепочки и 1800 рублей. По словам еманжелинца, остальные золотые цепочки он сдал в скупку за 15 тысяч рублей и продал в Челябинске на сумму 50 тысяч рублей. Вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Полицейские предпринимают меры к установлению местонахождения похищенного имущества.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Материалы уголовного дела для дальнейшего расследования переданы в следственные органы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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