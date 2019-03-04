Под Челябинском приостановили работу слишком громкой фабрики

В пригороде Челябинска приостановили работу фабрики комбикормов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Копейске судебные приставы приостановили деятельность шумного производства комбикормов, осуществляемого ООО «Макиз». В соответствии с судебным постановлением срок действия административного наказания – 45 суток.

Соседство с зернодробильным предприятием в буквальном смысле стало головной болью жителей расположенных в непосредственной близости от грохочущего агрегата частных домов. Одна из домовладелиц вынуждена была обратиться к специалистам регионального Роспотребнадзора. Проверка показала, что в результате деятельности организации уровень шума во всех жилых помещениях дома заявительницы значительно превышает нормы СанПин. Кроме того, согласно протоколу лабораторных испытаний определяемые показатели пыли и взвешенных частиц также не соответствуют нормам.

В суде представитель предприятия выразил несогласие с обвинением, поскольку, по его словам, организация ведет устранение нарушений. Правда, в его речи преобладали глаголы в форме будущего времени: «будет установлен забор, будут установлены фильтры». Потерпевшая заявила на это, что нарушения не устранены, шум и пыль продолжают отравлять существование жителей всех близлежащих домов.

Суд, выслушав аргументы всех сторон, пришел к выводу о виновности организации и постановил привлечь ООО «Макиз» к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» с назначением наказания в виде административного приостановления на срок 45 суток.

Исполнение данного судебного акта осуществляется в Копейском городском отделе судебных приставов. 28 февраля 2019 года судебный пристав в сопровождении представителей организации опечатал узлы и механизмы зернодробильного агрегата, предупредив должностное лицо организации об административной и уголовной ответственности за нарушение требований исполнительного документа. Срок наказания исчисляется с момента фактического приостановления.

Действия судебных приставов никак не повлияли на деятельность организаций, арендующих площади на территории комплекса, принадлежащего ООО «Макиз». Их работа производится в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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