Челябинский экс-следователь получил 7,5 лет «строгача» за взятку в миллион рублей

В Челябинске завершился процесс над бывшим следователем СКР, получившим взятку в миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 4 марта, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Курчатовскому району СУ СКР области виновным в превышении полномочий и получении взятки в крупном размере.

Напомним, силовик в период с декабря 2017 по февраль 2018 года, занимая должность заместителя руководителя районного следственного отдела, через посредника-адвоката получил от предпринимателя 16 тысяч 700 долларов США (согласно курсу Центробанка РФ свыше 935 тысяч рублей) за возврат ранее изъятого в ходе обыска имущества и за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура требовала для бывшего следователя 10 лет лишения свободы, однако суд оказался немного снисходительнее. В итоге челябинца приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, экс-силовик приговорен к штрафу в 1 млн 871 тыс. 762,72 рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на три года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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