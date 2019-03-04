Накануне 8 Марта из Челябинской области не выпустили 15 тысяч тюльпанов

Накануне женского праздника из Челябинской области в Казахстан не выпустили 15 тысяч тюльпанов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 2 марта на российско-казахстанском участке границы на КПП «Троицк» сотрудники ведомства при осуществлении документарного контроля выявили 2 нарушения при вывозе 15 тысяч 600 тюльпанов из Российской Федерации в Республику Казахстан.

Срезы цветов (тюльпаны) происхождением из Московской области вывозились двумя фурами с территории России без фитосанитарных сертификатов страны-отправителя и следовали в Костанай.

«Вывоз подкарантинного груза без сопровождения фитосанитарным сертификатом является нарушением требований международного и российского законодательства, – напомнили в управлении Россельхознадзора. – Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Челябинской области принято решение о возврате срезов цветов на территорию Российской Федерации».

За нарушение статьи 25 Федерального закона «О карантине растений» перевозчики были привлечены к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.03.19

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