Больше 500 южноуральцев решили сдавать ЕГЭ досрочно

Более 500 южноуральцев планируют сдать ЕГЭ в досрочный период.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, досрочный этап единого государственного экзамена стартует 20 марта и продлится до 10 апреля.

«Досрочный этап предназначен для тех школьников, которые по уважительным причинам не могут принять участие в основной период ЕГЭ. Например, участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах. Кроме того, экзамены в досрочный период сдают выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования и обучающиеся иностранных образовательных организаций», – пояснила Елена Тюрина, начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области.

В регионе на участие в ЕГЭ в досрочный период зарегистрировались 514 человек. Среди них всего 4% выпускников 11 классов. Большая часть зарегистрировавшихся – 75% – это выпускники прошлых лет.

14% участников, планирующих сдавать экзамены весной, – обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Еще 7% – обучающиеся иностранных образовательных организаций.

Самым массовым экзаменом в досрочный период станет ЕГЭ по русскому языку, – на него зарегистрировались 64% участников. Вторым по популярности станет экзамен по профильной математике – 49% сдающих.

Что касается экзаменов по выбору, то здесь лидирует ЕГЭ по обществознанию – его выбрали 45%.

Всего в досрочный период будет задействовано четыре пункта проведения экзаменов – два в Челябинске и по одному в Копейске и Магнитогорске.

По всем вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обращаться по телефону «горячей» линии Министерства образования и науки Челябинской области: +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.03.19

Накануне 8 Марта из Челябинской области не выпустили 15 тысяч тюльпанов. / На Урале решили отменить бой с Емельяненко после его ареста за пьяную езду. / Челябинский экс-следователь получил 7,5 лет «строгача» за взятку в миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»