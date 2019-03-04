В центре Челябинска неадекват с тесаком бросался на прохожих

В Челябинске неадекватный горожанин с тесаком перепугал прохожих.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЧОП «Витязь», сигнал на пульт охранного предприятия поступил около 20:00. По словам звонившего, в районе улицы Доватора молодой человек в явно неадекватном состоянии с внушительным тесаком бросается на прохожих. Бойцы прибывшей на место группы быстрого реагирования скрутили хулигана.

Как выяснилось, челябинец еще недавно отбывал срок за разбой. Успел «засветиться» он и после освобождения и уже находился розыске. При обыске сотрудники полиции нашли у молодого человека еще один нож.

В пресс-службе УМВД по Челябинску подтвердили факт задержания дебошира. В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по факту инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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