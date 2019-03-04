Педагоги забыли ребенка в автобусе, а потом уничтожили доказательства своей вины

На Южном Урале педагоги забыли ребенка в автобусе, а потом уничтожили доказательства своей вины.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, вечером 1 февраля школьный автобус привез детей из Бобровской средней школы и детского сада в поселок Березники, а потом вернулся обратно в Бобровку. Водитель отогнал автобус на стоянку у школы, запер и ушел домой. Прохожие заметили, что в автобусе, в котором, казалось бы, никого нет, дергаются шторы. Сообщили водителю. Когда тот вернулся и открыл автобус, оказалось, что в салоне находится 5-летняя девочка, живущая в Березняках.

Когда эта история стала достоянием общественности, в Бобровской школе, предоставляющей сопровождающих для детей, заявили, что ничего такого не было – родители просто не встретили ребенка у автобуса, вот ребенка и вернули в детский сад.

Однако прокуратура Троицкого района провела проверку и выяснила, что педагоги лукавят: 1 февраля сопровождающая в Березняках не сверила наличие детей, находящихся в автобусе, со списком детей, подлежащих перевозке, не проверила, все ли вышли из автобуса. Между тем, ребенок 2013 года рождения остался в автобусе и вернулся в Бобровку.

Сопровождающая до места стоянки автобуса не доехала – вышла раньше, а водитель, вернувшись в школу, запер машину, не проверив салон. Ребенка обнаружили минут через 20 после ухода водителя, поэтому замерзнуть девочка не успела.

«По результатам проверки начальнику управления по делам образования администрации Троицкого муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона, с требованием организовать подвоз детей в образовательное учреждение и обратно в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, в ходе проверки выявлен факт нарушения должностными лицами МБОУ «Бобровская СОШ» требований законодательства о противодействии терроризму.

В нарушение требований закона срок архивирования установленной в школе системы видеонаблюдения составляет 3 дня вместо предусмотренных законом 30 дней.

В связи с чем прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать МБОУ «Бобровская СОШ» обеспечить архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения, установленной в здании школы, в течение 30 дней», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что сельчане рассказавшие историю журналистам, утверждали: слова руководства школы, заявившего, что ребенка в автобусе никто не забывал, легко можно опровергнуть, если посмотреть записи камер видеонаблюдения.

Однако когда представители прокуратуры затребовали эти записи, оказалось, что хроника событий 1 февраля уже уничтожена.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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