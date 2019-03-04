Челябинцы вынуждены платить за неразвитость своего аэропорта

Челябинское УФАС начало проверку информации о росте стоимости авиабилетов «Челябинск – Симферополь».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, житель Челябинска, обратившийся в антимонопольную службу, считает необоснованным рост цен на авиабилеты по крымскому направлению на лето 2019 года. Возить южноуральцев из Челябинска в Симферополь собираются 4 авиакомпании. При этом цены на перелет в эконом-классе в середине июня стартуют от 12 тысяч, в середине июня доходят до 15 тысяч и к середине августа снижаются до 10 – 11 тысяч в одну сторону.

«Сейчас антимонопольная служба направила запросы в адрес авиаперевозчиков для детального изучения данной ситуации, проверки экономической обоснованности установленных цен и соответствия действий хозсубъектов требованиям антимонопольного законодательства. Первые результаты проверки будут сообщены в конце марта 2019 года», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в адрес ПАО «Аэрофлот» направлен запрос информации о причинах увеличения среднего тарифа эконом-класса по направлениям «Челябинск – Москва – Челябинск» и «Челябинск – Санкт-Петербург – Челябинск» по итогам 4 квартала 2018 года. Рост, превышающий инфляцию в этот период, был зафиксирован антимонопольным ведомством в результате мониторинга, который Челябинское УФАС России ежеквартально проводит по поручению ЦА ФАС России.

Вместе с тем, отметили в Челябинском УФАС России, необходимо понимать, что ценообразование на авиабилеты зависит от множества факторов, например, от технических характеристик аэропорта (пропускная способность пассажиров в час, способность принимать воздушные суда различных типов, их количество), загрузки пассажирских кресел, стоимости авиатоплива, аэронавигационного обслуживания, расходов на обслуживание воздушных судов, расходов на аренду/лизинг воздушных судов, организации выполнения и обеспечения авиаперевозки, пассажиропотока и др.

Так, что в адрес службы поступают обращения о различной стоимости авиабилетов в Челябинске и Екатеринбурге, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. По данным из открытых источников, в феврале одна из низких цен на авиабилет «Челябинск-Москва» составила 3569 рублей, «Екатеринбург-Москва» – 3263 рубля.

При этом из Челябинска в Москву авиакомпаниями выполняется в среднем по 9-11 рейсов в сутки, из Екатеринбурга – 12-14 рейсов в сутки. Соответственно, количество пассажиров, перевезенных по маршрутам «Челябинск – Москва – Челябинск», значительно меньше количества пассажиров, перевезенных по маршрутам «Екатеринбург – Москва – Екатеринбург».

ОАО «Челябинское авиапредприятие» может принимать воздушные суда объемом более 60 тонн (воздушные суда типа Boing 737-800), пропускная способность на внутренних воздушных линиях – 450 человек в час. ПАО «Аэропорт Кольцово» способен принимать воздушные суда всех типов, его международный терминал может пропускать до 600 пассажиров в час, а внутрироссийский – до 1600 пассажиров в час.

«Указанные характеристики аэропортов влияют на ценообразование услуг по регулярной перевозке пассажиров воздушным транспортом. Чем выше пассажиропоток, тем ниже себестоимость одного авиабилета, и, соответственно, ниже стоимость авиабилета для пассажира», – отметили в ведомстве.

Иными словами, челябинцы не только ограничены в количестве направлений, куда можно вылететь прямым рейсом, но и вынуждены доплачивать за неразвитость своего аэропорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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