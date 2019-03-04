«Трактор» – всё: челябинский клуб прекратил борьбу за кубок Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» завершил сезон 2019 года, не дойдя до одной четвертой Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня челябинцы на своем поле уступили ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Поначалу проигрыша ничего не предвещало: в первом периоде «белые медведи» забили две быстрые шайбы и удерживали счет до конца периода. Правда, болельщики надеялись на третью шайбу – ситуация была более чем благоприятная: ключевой форвард екатеринбуржцев Стефан да Коста был удален до конца встречи за удар в голову соперника, а команда получила пятиминутный штраф. Но челябинцы шансом не воспользовались.

Во втором периоде сложилась зеркальная ситуация: капитана «Трактора» Алексея Петрова удалили с поля за удар соперника коленом, и «Автомобилист», оставшийся на 5 минут в большинстве, за 25 секунд забил челябинцам 2 шайбы.

«Трактор» снова вырвался вперед в начале третьего периода, но «Автомобилист» буквально через минуту сравнял счет, а еще через пару минут забил в ворота «медведей» четвертую шайбу. Отыграться челябинцы не смогли.

Отметим, что в четырех играх серии плей-офф «Трактор» проиграл все четыре.

Челябинск, Павел Зварзин

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