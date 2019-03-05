Два человека, включая ребенка, погибли в огне на Южном Урале

В Челябинской области ночной пожар унес жизни двух человек, в том числе ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом деревянном жилом доме в городе Аша Челябинской области. Уже через 4 минуты огнеборцы были на месте вызова.

«На момент прибытия первого подразделения 50-й пожарно-спасательной части происходило открытое горение внутри жилого дома с распространением на надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В данный момент пожар ликвидирован», – уточнили в ведомстве.

В ходе оперативных мероприятий на месте ЧП обнаружены тела двух погибших людей, в том числе ребенка 2012 года рождения. Также получил ожоги хозяин дома, мужчина 1974 года рождения. Он госпитализирован.

Для ликвидации последствий пожара от муниципального звена областной подсистемы РСЧС привлечено 30 человек и 10 единиц техники. Организованна работа психолога 10 отряда федеральной противопожарной службы. На место трагедии выехали специалисты Испытательной пожарной лаборатории.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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