В Челябинске пожарные не смогли подъехать в горящему дому из-за утонувшей в снегу дороги

В МЧС заявили, что нечищеные дороги Челябинска и проблемы с водоснабжением влияют на противопожарное состояние мегаполиса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, поздним вечером 4 марта на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступил звонок о том, что горит дом в поселке «Мелькомбинат-2».

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова достаточно быстро, но проехать непосредственно к горящему строению не смогли: узкая, нечищеная дорога стала препятствием для тяжелой пожарной техники. Подача воды на тушение осуществлялась со значительного расстояния.

Ко всему прочему, расстояние до ближайшего пожарного гидранта – на территории ТРК «Родник» – составляло 1,5 километра. Причем решить вопрос с заправкой пожарной техники водой долго не удавалось: охрана комплекса ссылалась на право частной собственности и установленные счетчики водопотребления. Понадобилось значительное время, чтобы машины проехали на территорию и осуществили забор воды из пожарного гидранта.

Горел частный жилой деревянный дом. Пламя набирало силу и перекинулось на соседнее строение. Жилище соседей удалось отстоять, частично пострадала только кровля на площади 10 квадратных метров.

«При тушении пожара сотрудникам МЧС пришлось столкнуться с человеческой халатностью – нечищеные проезды, а также с недопониманием в вопросах противопожарного водоснабжения объектов мегаполиса», – с сожалением констатировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Предварительная причина – короткое замыкание электрооборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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